В Татарстане общая смертность населения выросла на 11,5% за 2021 год

В прошедшем году смертность в Татарстане повысилась на 11,5% по сравнению с 2020 годом. Об этом на итоговой годовой коллегии Минздрава республики рассказал глава ведомства Марат Садыков.

«Общая смертность выросла на 11,5 процентов в сравнении с 2020 годом и составила по оперативным данным 15,5 случаев на тысячу населения», – отметил докладчик.

Министр подчеркнул, что в республике удалось сохранить самый низкий показатель смертности в Приволжском федеральном округе, а среди субъектов Российской Федерации республика занимает 23 место. В 2020 году Татарстан был на 32 позиции.

По итогам года в России показатель смертности составил 16,8 случаев на тысячу населения, в ПФО - 18,1.