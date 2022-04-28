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Политика
28 апреля 2022  06:05

Президент США выступит с заявлением о ситуации вокруг Украины

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В четверг, 28 апреля, в 17.45 (по мск) запланировано выступление американского президента Джозефа Байдена. Об этом сообщает РИА Новости.

Заявлено, что речь пойдет о новой «порции» военной помощи Украине.

В прошлый раз 21 апреля Байден на подобном выступлении анонсировал военную поддержку соседу России на 800 млн долларов.

После того как Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине, страны Запада начали ужесточать санкции против России. 25 апреля ЕС анонсировала уже шестой по счету пакет антироссийских санкций.

 

#Джозеф Байден #спецоперация на Украине
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