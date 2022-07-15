Президент Шри-Ланки Раджапакса ушел в отставку из-за протестов

Президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса, ранее покинувший страну, официально ушел в отставку с 14 июля. Об этом рассказал журналистам спикер ланкийского парламента Махинда Япа Абейвардена, сообщает агентство Newsfirst.

Спикер обратил внимание на то, что бывший глава государства покинул пост на законных основаниях — парламент получил заявление политика об уходе. По информации агентства «Рейтер», Раджапакса направил это заявление по электронной почте.

До избрания нового Президента Шри-Ланки его обязанности будет исполнять Премьер-министр Ранил Викрамасингхе. Впрочем, до этого он тоже заявлял о готовности уйти в отставку.

Протесты на Шри-Ланке начались еще весной из-за экономических проблем. Протестующие 9 июля захватили официальную резиденцию Раджапаксы и подожгли частный дом Викрамасингхе. После этого 12 июля глава государства вместе с супругой вылетел на Мальдивы, напоминает РБК.

До обострения внутриполитической ситуации Готабая Раджапакса попросил Президента РФ Владимира Путина открыть кредитную линию для поставок топлива на остров и возобновить рейсы «Аэрофлота». Однако визит его спецпредставителя в Москву был отложен из-за протестов.