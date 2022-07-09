МИД: визит спецпредставителя президента Шри-Ланки в Москву отложили

Визит спецпредставителя президента Шри-Ланки, министра образования страны Сусила Премаджаянта в Москву отложили, передает РИА Новости слова главы второго департамента Азии МИД РФ Замира Кабулова.

Планировалось, что уже завтра, 10 июля, представитель прибудет в Москву для обсуждения экономического содействия. Однако события внутри азиатской страны сегодня, 9 июля, начали разворачиваться стремительно и непредсказуемо.

Многотысячные протесты охватили столицу, протестующие прорвали заслоны полиции и захватили дворец президента. Сам президент был эвакуирован.

Премьер объявил, что готов уйти в отставку, представители местных партий требуют немедленных перевыборов.