Президент Шри-Ланки попросил у Путина помощи в поставках топлива на остров

Президент Шри-Ланки Готабайя Раджапакса попросил своего российского коллегу Владимира Путина открыть кредитную линию для поставок топлива на остров и возобновить рейсы «Аэрофлота». Об этом сообщает РИА Новости.

«Очень продуктивно провел телефонный разговор с Президентом России Владимиром Путиным. Поблагодарив его за всю поддержку, оказанную его правительством для преодоления проблем прошлого, я запросил предложение кредитной поддержки для импорта топлива в Шри-Ланку для преодоления текущих экономических проблем», — цитирует агентство слова ланкийского политика.

Раджапакса также обратил внимание на то, что обе стороны согласны — развитие взаимодействия в торговле, культуре и туризме имеет первостепенное значение и способствует укреплению дружбы между двумя странами.

Сейчас Шри-Ланка переживает самый масштабный экономический кризис с 1948 года. Трудности связаны с дефицитом иностранной валюты после сокращения потока туристов во время пандемии коронавируса. Теперь стране не хватает средств, чтобы закупить достаточное количество топлива.