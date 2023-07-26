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Президент Сенегала осмотрел предприятия нефтегазохимии в Нижнекамске
Сегодня во второй половине дня Президент Сенегала Маки Салл в сопровождении Раиса Татарстана Рустама Минниханова посетил предприятия нефтегазохимического комплекса республики, расположенные в Нижнекамске. Об этом сообщает пресс-служба Раиса РТ.
В частности, лидеру африканской страны показали производственные мощности одного из крупнейших российских шинных комплексов «Кама Тайрс» (Kama Tyres).
Комплекс включает несколько предприятий, собственный научно-технический центр. Он производит широкую линейку легковых, легкогрузовых, грузовых и специальных шин, а также шин для квадроциклов.
Маки Салл совершает ознакомительную поездку по Татарстану в рамках официального визита в РФ для участия во втором саммите «Россия — Африка», который пройдет в Санкт-Петербурге 27 и 28 июля.
Утром Президент Сенегала в сопровождении Раиса Татарстана посетил спортивные объекты Казани, ознакомился с работой IT-парка имени Башира Рамеева и прогулялся по Казанскому Кремлю, где побывал в мечети «Кул-Шариф» и Благовещенском соборе.
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