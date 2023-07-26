Президент Сенегала о соединении традиций и инноваций в Татарстане: Это очень вдохновляет!

Президент Сенегала Маки Салл в беседе с Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым высоко оценил опыт республики по сохранению своей идентичности и параллельному введению инноваций. Официальная встреча состоялась в Казанском Кремле, сообщает пресс-служба Раиса РТ.

По мнению сенегальского лидера, «Татарстан, с одной стороны, сохранил свою идентичность, а с другой — открыл двери всему новому: нанотехнологиям, искусственному интеллекту, цифровым технологиям». «Это меня очень вдохновляет!» — подчеркнул он (ранее Салл и Минниханов вместе осмотрели IT-парк имени Башира Рамеева).

Президент Сенегала также заверил, что намерен усилить работу по развитию взаимоотношений своей страны и Республики Татарстан как одного из регионов России.

«Татарстан — мусульманский регион. Я возглавляю страну, в которой 93–95% — мусульмане, наш секрет стабильности также [заключается] в толерантности и мирном сосуществовании и с другими религиями. У вас я увидел церкви и мечети, которые стоят рядом. Этот пример достоин восхищения, его должны перенять все страны», — прокомментировал лидер африканской страны увиденное в многонациональной и многоконфессиональной республике (в ходе прогулки по Казанскому Кремлю он посетил мечеть «Кул-Шариф» и Благовещенский собор).

Маки Салл также выразил уверенность, что потенциал сотрудничества Татарстана и Сенегала огромен. По его словам, это сельское хозяйство, животноводство, сфера энергетики, нефтехимия, а также образование, спорт, туризм. Кроме того, у его страны есть огромный запрос на сотрудничество с ПАО «КАМАЗ».

«Я восхищен теми спортивными объектами, которые мы посетили сегодня. Они показали мне уникальность развития Республики Татарстан. Мы хотели бы воспользоваться вашим опытом организации и проведения крупных событий. Будем готовить нашу страну [к тому, чтобы] принять участие в Играх будущего в 2024 году», — добавил Президент Сенегала.

Политик также поблагодарил татарстанскую сторону за теплый прием. «Великолепный прием оказан и мне, и моей делегации. Счастлив иметь возможность осуществить этот визит, который я планировал давно, с 2019 года. Вы были в Сенегале в марте 2022 года, и это — наш ответный визит», — сказал он, обращаясь к Рустаму Минниханову.