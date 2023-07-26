Минниханов провел экскурсию для Президента Сенегала по спортивным объектам Казани

Экскурсию по спортивным объектам Казани провел Раис Татарстана Рустам Минниханов для Президента Сенегала Маки Салла. Они посетили, в частности, стадион «Ак Барс Арена» и Дворец водных видов спорта.

Осмотр стадиона начался со встречи почетных гостей командой «КАМАЗ-мастер» во главе с руководителем Владимиром Чагиным. По его словам, пилотов многое связывает с Сенегалом, так как ралли «Дакар», которое несколько раз выигрывал коллектив из Татарстана, традиционно завершается именно в этой африканской стране.

Фото: Арсений Каримов / «Татар-информ»

«Легендарный ралли-марафон “Дакар” начинался в Париже, проходил через Испанию, Марокко, Мавританию, Мали и финишировал в столице Сенегала, городе Дакар. Мне, как пилоту, посчастливилось пять раз привозить золото ралли-рейда для нашей страны», – вспоминает Чагин.

Рустам Минниханов и Маки Салл осмотрели машину «КАМАЗ-мастера». Иностранному гостю вручили памятные подарки: модель грузовика и форму команды.

Далее они проследовали в раздевалку «Ак Барс Арены», где размещены портреты известных игроков, когда-либо игравших на стадионе. Среди них – Лионель Месси, Неймар, Антуан Гризманн, Серхио Рамос, а Россию в этом списке представил Артем Дзюба.

Затем Раис Татарстана и Президент Сенегала вышли на поле стадиона, где встретились с легендой казанского «Рубина» и тренером второй команды казанского клуба Гекденизом Караденизом, а также вместе с ним совершили символический удар по мячу.

Карадениз подарил Маки Саллу «рубиновскую» майку с фамилией президента.

Фото: Арсений Каримов / «Татар-информ»

«Мы в активном сотрудничестве с нашими сенегальскими коллегами. Большая делегация из Татарстана посещала их страну, теперь они прибыли с ответным визитом в нашу республику. Сенегал готовится к самым крупным соревнованиям в Африке за последнее время – юношеские Олимпийские игры. Они пройдут в 2026 году», – рассказал министр спорта РТ Владимир Леонов.

Он подчеркнул, что у Татарстана большой опыт проведения крупных международных соревнований. Специалисты из нашей республики консультируют по разным вопросам коллег из Сенегала, в частности, это касается и волонтерской программы.

«Такого опыта проведения разнонаправленных мероприятий, как у Казани, нет ни у кого. К тому же, программа летних юношеских Олимпийских игр чем-то схожа с Универсиадой, которая проходила у нас 10 лет назад. То количество спортивных событий, которое было проведено за эти годы, показало, что важна не только инфраструктура, но и система проведения. У нас сильная команда менеджеров», – добавил министр спорта РТ.

После посещения «Ак Барс Арены» Минниханов и Маки Салл отправились во Дворец водных видов спорта, где осмотрели созданную там инфраструктуру, способную принимать крупные международные соревнования на самом высоком уровне.

Напомним, Президент Сенегала прибыл в Татарстан накануне вечером в рамках визита в Россию, целью которого стало участие в саммите «Россия – Африка». В числе прочего, ожидается, что он ознакомится с промышленным потенциалом региона, посетит ряд культурных объектов.