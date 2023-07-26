Президент Сенегала Маки Салл и Рустам Минниханов оценили IT-парк им.Башира Рамеева

Президент Маки Салл в ходе своего визита в Татарстан продолжает осматривать важные для республики объекты. Так, с IT-отраслью он ознакомился в IT-парке им.Башира Рамеева в Казани, который он посетил вместе с Раисом РТ Рустамом Минихановым.

О деятельности IT-парка гостям рассказал глава Минцифры РТ Айрат Хайруллин. Кадрами с визита он поделился в своем телеграм-канале.

Фото: телеграм-канал Айрата Хайруллина

«Господин Салл сегодня посещает самые важные республиканские объекты. С ИТ-отраслью республики познакомили его в ИТ-парке им. Башира Рамеева», – написал министр.

Фото: телеграм-канал Айрата Хайруллина

Напомним, Маки Салл прибыл в Татарстан накануне вечером в рамках визита в Россию, целью которого стало участие в саммите «Россия – Африка». В числе прочего, ожидается, что он ознакомится с промышленным потенциалом региона, посетит ряд культурных объектов.

Сегодня Минниханов провел для зарубежного гостя экскурсию по спортивным объектам Казани. В частности, они побывали на «Ак Барс Арене» и в Дворце водных видов спорта.