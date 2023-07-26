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Президент Сенегала Маки Салл и Рустам Минниханов оценили IT-парк им.Башира Рамеева
Президент Маки Салл в ходе своего визита в Татарстан продолжает осматривать важные для республики объекты. Так, с IT-отраслью он ознакомился в IT-парке им.Башира Рамеева в Казани, который он посетил вместе с Раисом РТ Рустамом Минихановым.
О деятельности IT-парка гостям рассказал глава Минцифры РТ Айрат Хайруллин. Кадрами с визита он поделился в своем телеграм-канале.
«Господин Салл сегодня посещает самые важные республиканские объекты. С ИТ-отраслью республики познакомили его в ИТ-парке им. Башира Рамеева», – написал министр.
Напомним, Маки Салл прибыл в Татарстан накануне вечером в рамках визита в Россию, целью которого стало участие в саммите «Россия – Африка». В числе прочего, ожидается, что он ознакомится с промышленным потенциалом региона, посетит ряд культурных объектов.
Сегодня Минниханов провел для зарубежного гостя экскурсию по спортивным объектам Казани. В частности, они побывали на «Ак Барс Арене» и в Дворце водных видов спорта.
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