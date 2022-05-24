Президент РТ встретился с одним из соучредителей Kravt Group

Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с депутатом Законодательного собрания Камчатского края Игорем Евтушком, одним из соучредителей группы компаний Kravt Group. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

Стороны обсудили «шаги в части дальнейшего сотрудничества по некоторым направлениям, в том числе в строительстве», отмечают в пресс-службе.

В беседе также приняли участие заместитель Премьер-министра РТ — руководитель аппарата Кабинета Министров республики Шамиль Гафаров, мэр Казани Ильсур Метшин, генеральный директор компании «ТатКравтИнвест» Валерий Кравцун и другие.

Группа Kravt Group возвела возле международного аэропорта «Казань» гостиничный комплекс Kravt Hotel Kazan Airport на 250 номеров, на строительство ушло три года. Отель открылся в марте 2022-го, участие в торжественной церемонии принял Рустам Минниханов.

ООО «ТатКравтИнвест» входит в состав Kravt Group. Его генеральный директор Валерий Кравцун также является соучредителем группы компаний.

Kravt Group была основана в 2013 году. Основные направления работы — инвестирование, управление HORECA-проектами, разработка и внедрение современных технологичных и роботизированных решений. Группа предоставляет комплекс услуг по управлению гостницами, подготовке отелей к открытию и гостиничному девелопменту.