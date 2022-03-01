Минниханов принял участие в открытии гостиничного комплекса у казанского аэропорта

Фото: пресс-служба Президента РТ.

Президент Татарстана Рустам Минниханов сегодня принял участие в открытии гостиничного комплекса Kravt Hotel Kazan Airport. Девятиэтажный отель расположен возле Международного аэропорта Казани и выставочного комплекса «Казань Экспо». Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

Фото: пресс-служба Президента РТ.

Объект был возведен за три года, его строительство началось в феврале 2019 года. Инвестором строительства выступило ООО «ТатКравтИнвест», которое входит в группу компаний Kravt Group.

На открытии Президент РТ отметил, что такой проект является хорошим примером сотрудничества с инвестором.

«Мы видим, с какой душой реализован этот проект», — сказал Минниханов. Он также выразил уверенность, что объект будет востребован.

Фото: пресс-служба Президента РТ.

Отель единовременной вместимостью до 500 человек располагает номерами различных категорий — от студий до президентского люкса. В оформлении интерьеров комплекса использованы национальные татарские мотивы.