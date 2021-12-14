Экскаватором по Ривьере: канувший в банкротство развлекательный центр возродят камчадалы

Завершается снос некогда модного торгово-развлекательного комплекса «Ривьера» в Казани. Здание, в которое 15 лет назад нефтетрейдер «Сувар-Казань» вложил 100 млн долларов, новый собственник счел морально устаревшим и готовится возвести на этом месте гостиничный комплекс.

Завершается снос некогда модного торгово-развлекательного комплекса «Ривьера» в Казани

Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

«Ривьеру» за 100 млн долларов снесут в январе

Демонтаж развлекательного комплекса «Ривьера» на правом берегу Казанки начался осенью этого года. Сегодня разбор идет полным ходом. На площадке работают экскаваторы, оборудованные ковшами и гидравлическими ножницами. Часть машин и рабочих занята разрушением строения, другая убирает и сортирует остатки здания, еще одна группа погружает и отправляет строительный мусор на утилизацию.

Сегодня от комплекса «Ривьера» не осталось и трети. Полностью демонтированы центральная часть здания и фасад со стороны улицы Сибгата Хакима, где еще недавно красовалась вывеска развлекательного центра. Демонтировали купол, обнажив остатки ресторана «Панорама» — он размещался на самом верхнем этаже, а в центре зала была установлена вращающаяся платформа. Гостям предлагалось «оценить завораживающую картину города сквозь панорамные окна» и «ощутить, что мир вращается вокруг него». Сегодня от видового ресторана остался лишь диск платформы — накренившись, он прикрывает оставшиеся руины.

Демонтировали купол, обнажив остатки ресторана «Панорама» Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

После сноса центральной части здания осталось лишь две части. Меньшая находится ближе к улице Сибгата Хакима — это прямоугольная коробка с застекленными лестничными пролетами по бокам. Большая часть выглядит как квадратная башня высотой в четыре этажа с примыкающей круглой частью здания с банкетным залом.

У стройплощадки вывешен аншлаг: все работы планируется завершить до 30 января 2022 года.

От видового ресторана остался лишь диск платформы Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Жертва крушения «Татфондбанка»

Развлекательный комплекс «Ривьера» появился на берегу Казанки рядом с ледовым дворцом спорта «Татнефть-Арена» в 2006 году. Один из крупнейших в то время комплексов был возведен стройкомпанией «Оримекс-Сувар» в интересах компании нефтетрейдера «Сувар-Казань». Инвестиции оценили в 100 млн долларов.

С постройкой комплекса в городе начал работать первый кинотеатр европейского уровня IMAX, оборудованный экраном высотой с 6-этажный дом. Кроме него, в здании разместились ночной клуб, кафе, бары, боулинг. Одновременно в комплексе могли находиться 5,2 тыс. человек.

С постройкой комплекса в городе начал работать первый кинотеатр европейского уровня IMAX Фото: © Рамиль Гали / ИА «Татар-информ»

В 2013 году после реконструкции ночного клуба свои двери открыл популярный концерт-холл «Эрмитаж», который мог вместить до 2,5 тыс. человек. Зал был оборудован продвинутым звуковой и световой техникой, рассадка гостей варьировалась — от стандартной театральной до концертной с танцполом или столиками — это зависело от мероприятия.

Цепочку проблем у комплекса запустил крах в 2017 году «Татфондбанка». Банк, который почти сразу признали несостоятельным, заявил о том, что комплекс должен ему почти 1 млрд рублей. Тем самым «Татфондбанк» утянул за собой в воронку банкротства и развлекательный комплекс. В мае было открыто конкурсное производство в отношении «Ривьеры», а имущество пустили с молотка.

Стартовая цена комплекса при продаже составляла около 900 млн рублей. Желающих приобрести за такую сумму комплекс не нашлось. В ходе публичного предложения цена снизилась до 418 млн рублей. За эту сумму здание в начале года приобрело ООО «ТатКравтИнвест».

Один из крупнейших в то время комплексов был возведен стройкомпанией «Оримекс-Сувар» Фото: © Абдул Фархан / ИА «Татар-информ»

Инвесторы приехали с Камчатки

Компания «ТатКравтИнвест», по данным информационного ресурса «СПАРК», была зарегистрирована в сентябре 2018 года. Ее учредителем стал родившийся в Петропавловске-Камчатском Валерий Кравцун. Он основал группу компаний Kravt, а в «ТатКравтИнвесте» занимает должность генерального директора.

В 2019 году бенефициаром татарстанской компании стал еще один уроженец Петропавловска-Камчатского — Игорь Евтушок. До 2021 года он входил в число депутатов законодательного собрания Камчатского края. В рейтинге госслужащих с самыми высокими доходами-2021 Forbes Евтушок занимает второе место с годовым доходом более 5 млрд рублей. В числе его наиболее крупных активов — системообразующее предприятие «Океанрыбфлот» с выручкой в прошлом году в 17,3 млрд рублей.

На сайте Kravt Group говорится, что она основана в 2013 году. Основные направления — инвестирование, управление HORECA-проектами, а также разработка и внедрение современных технологичных и роботизированных решений. Группа предоставляет комплекс услуг по управлению гостиничными объектами, подготовке отелей к открытию и гостиничному девелопменту.

В портфеле компании три отеля в Санкт-Петербурге, рестораны. Здесь же и два проекта в Татарстане — готовящаяся к открытию гостиница Kravt Hotel Kazan Airport. Гостиница на 250 номеров построена рядом с аэропортом Казани и выставочным комплексом «Казань Экспо». Есть также упоминание о гостинице в Иннополисе. Ее планируется сделать роботизированной. «Программа проанализирует внешний вид постояльца, оценит, насколько он устал, и сделает предположения о его настроении. Исходя из этого компьютер отрегулирует температуру и свет в номере, предложит чай или кофе и закуски. Проект выполняется при поддержке Университета Иннополис», — отмечается на сайте.

Восемь звезд на две гостиницы

Кравцун ранее делился планами на застройку правого берега Казанки. Он сразу же заявил о сносе приобретенного развлекательного комплекса. Глава компании обошел все помещения и заявил, что здание морально устарело.

«Эффективное использование многих площадей экономически нецелесообразно. Прекрасное место, на котором может гармонично вписаться другой ансамбль построек, поэтому мы решили, что лучше снести здание, нежели заниматься реконструкцией», — сказал Кравцун.

Валерий Кравцун ранее делился планами на застройку правого берега Казанки. Он сразу же заявил о сносе приобретенного развлекательного комплекса Фото: kzn.ru

На участке рядом с аквапарком «Ривьера» планировалось создать многофункциональный объект с концертным залом, а также двумя отелями со статусом 3 и 5 звезд. Параметры нового проекта компания более подробно не озвучила. ИА «Татар-информ» направило в Kravt Group запрос, но на момент публикации ответ не был получен.

Сейчас территория по улице Сибгата Хакима представляет собой частично песчаный пустырь, частично заасфальтированную парковку.

Инвестор уже стал включаться в работу по благоустройству территории. По заказу Kravt Group прошел международный архитектурный конкурс на лучшую концепцию развития территории на правом берегу Казанки. Возглавил жюри мэр Казани Ильсур Метшин. Планировалось, что участники конкурса создадут архитектурный ансамбль, который впишется в панораму акватории Казанки. Архитекторы должны будут увязать проект с концепцией набережной, разработанной бюро Orсhestra.



На конкурс поступило почти 200 заявок со всего мира. В финал прошли 50 проектов. Однако победителя выбрать не удалось. Вторые и третьи места жюри присудило сразу нескольким работам — всего отмечено шесть проектов. Как именно изменится территория на правом берегу Казанки и будет ли реализована одна из концепций или будет объединено несколько архитектурных решений, определит инвестор, отмечал Метшин.

Кравцун подчеркнул, что конкурс помог сформировать видение того, что появится на конкурсной территории. «Тяжело сориентировать по срокам. Уверен, что по итогу здесь будет великолепный проект, который устроит и нас, и всех жителей города», — цитировала инвестора мэрия Казани.