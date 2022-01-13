Президент РТ провел общее собрание членов Ассоциации инновационных регионов РФ

Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов провел общее собрание членов Ассоциации инновационных регионов России. Оно прошло на полях Гайдаровского форума, сообщила ИА «Татар-информ» руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова.

Рустам Минниханов обратил внимание собравшихся на то, что подобные встречи не только позволяют подводить итоги работы по выполнению задач, поставленных Правительством страны. Самое главное, по его мнению, заключается в том, что «площадка полезна для обсуждения ключевых вопросов, волнующих регионы, и совместного поиска решений».

Во встрече также принял участие министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирек Файзуллин. Он напомнил, что готовится заседание комиссии Государственного совета по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и городской среде. «Ждем реальных предложений по усовершенствованию системы», — заметил в связи с этим глава федерального Минстроя.

Президент Татарстана, который является руководителем этой комиссии, уточнил: «Нам надо очень серьезно подготовиться к заседанию комиссии. По строительству вопросы активно решаются, а вот в вопросах ЖКХ работы очень много, ждем актуальные инициативы от регионов».

В рамках обсуждения от регионов, в частности, поступил вопрос, касающийся возможности в рамках программы расселения из аварийного жилья строить индивидуальные жилые дома. Кроме того, была отмечена важность повышения базовой зарплаты специалистов на строительных площадках.

Участники заседания избрали членов совета ассоциации, а также заслушали и утвердили годовой отчет о результатах работы организации. Рустам Минниханов был избран председателем Совета Ассоциации инновационных регионов России, о чем ранее сообщало ИА «Татар-информ».

XIII Гайдаровский форум «Россия и мир: приоритеты» проводится на базе РАНХиГС и при поддержке Правительства РФ. Он посвящен основным направлениям инициатив социально-экономического развития страны до 2030 года. Его участников поприветствовал Президент России Владимир Путин.