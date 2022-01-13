Путин поприветствовал участников XIII Гайдаровского форума

Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам XIII Гайдаровского форума, который проходит сегодня и завтра в Москве. Телеграмма главы государства опубликована на сайте московского Кремля.

В своем обращении российский лидер отметил, что Гайдаровский форум «пользуется неизменным вниманием отечественных и зарубежных экспертов и по праву считается авторитетной дискуссионной площадкой для обсуждения актуальных социально-экономических проблем современности».

По словам Путина, в прошлом году властям страны удалось в целом преодолеть экономические последствия пандемии, восстановить занятость и обеспечить бюджетную сбалансированность. В связи с этим, уверен он, необходимо не только закрепить эти результаты, но и проанализировать «новые тенденции, наметившиеся в последнее время в бизнесе, науке, образовании, здравоохранении, других сферах, учесть их в интересах устойчивого развития страны и повышения качества жизни граждан».

«Уверен, что нынешняя встреча пройдет в творческом, конструктивном ключе, а инициативы и предложения ее участников обязательно будут востребованы. Желаю вам успехов и всего самого доброго», — резюмировал Владимир Путин.

XIII Гайдаровский форум «Россия и мир: приоритеты» проводится на базе РАНХиГС и при поддержке Правительства РФ. Он посвящен основным направлениям инициатив социально-экономического развития страны до 2030 года. Программа мероприятия включает более 80 дискуссий и подведение итогов премии «Цифровые вершины». Событие организовано в смешанном формате: спикеры будут участвовать в панельных дискуссиях на площадке центрального кампуса РАНХиГС, а аудитория сможет присоединиться ко всем сессиям онлайн.