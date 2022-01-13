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Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов избран председателем Совета Ассоциации инновационных регионов России. Об этом ИА «Татар-информ» сообщила руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова.

«Решение было принято абсолютным большинством голосов в ходе общего собрания», — пояснила собеседница агентства.

Собрание проходит в рамках стартовавшего сегодня в Москве XIII Гайдаровского форума. В ходе мероприятия Президент РТ также должен принять участие в дискуссии «Как развивать бюджетный федерализм?».

XIII Гайдаровский форум «Россия и мир: приоритеты» проводится на базе РАНХиГС и при поддержке Правительства РФ. Он посвящен основным направлениям инициатив социально-экономического развития страны до 2030 года. Его участников поприветствовал Президент России Владимир Путин.

В этом году в центре внимания гостей мероприятия окажутся инициативы Правительства РФ по социально-экономическому развитию страны. Среди ключевых тем — социальная сфера, развитие инфраструктуры, экология, цифровая трансформация, технологический рывок, образование, здравоохранение.