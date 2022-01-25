Президент РТ: Приступаем к реализации проекта по строительству платной автомагистрали

В Татарстане приступают к реализации проекта по строительству платной автомагистрали Шали (М7) — Бавлы (М5) на участке Алексеевское — Альметьевск. Об этом заявил Президент Татарстана Рустам Минниханов на заседании коллегии Министерства транспорта и дорожного хозяйства РТ.

«Считаю, что это наша мечта. Фоат Комаров (был председателем совета директоров «СМП-Нефтегаз», в которое входит АО «Автострада» — прим. Т-и) начинал трассу. Решение по участку Алексеевское — Альметьевск принято на уровне федерального Правительства, и мы активно к этой задаче приступаем. Первый этап — до Альметьевска, а потом уже должны дойти до Бавлов», — сказал руководитель республики.

Минниханов также назвал крупные дорожные проекты, реализация которых уже началась в Татарстане при поддержке федерального центра. Это, например, проект по строительству обхода Нижнекамска и Набережных Челнов от трассы М7 с мостом через Каму. «Благодаря позиции Президента России Владимира Путина идет строительство дороги М12 Москва — Нижний Новгород — Казань, которая пройдет дальше в сторону Екатеринбурга. Уже начали строить мост через Волгу», — добавил он.

Кроме того, в Казани продолжается строительство Большого Казанского кольца, дублера Горьковского шоссе, Вознесенского тракта. Привлечение инвестиционных бюджетных кредитов позволит приступить к реконструкции Горьковского шоссе и проезда в микрорайон «Салават Купере», отметил Президент РТ.

«Это очень важные проекты, которые мы до этого времени не были способны реализовать. Нам своевременно и качественно нужно выполнить все работы. Активно в этом процессе нужно принимать участие, — подчеркнул он. — Работа идет по дальнейшему привлечению ресурсов для решения транспортно-инфраструктурных задач».

По словам Минниханова, благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги» повысился уровень состояния автодорог не только региональной сети, но и в Казани, Набережных Челнах и Нижнекамске. «Здесь тоже очень эффективно нужно использовать ресурсы», — заметил он.

«Важно применять современные технологии, чтобы обеспечить качество дорог. Огромный объем работы у наших дорожных служб. Нам надо эффективно использовать наши мощности и качественно решить все задачи», — заключил Президент РТ.

Строительство платной трассы Шали — Бавлы на участке Алексеевское — Альметьевск протяженностью 145 километров планируется в рамках государственно-частного партнерства. Новая дорога будет иметь четыре полосы по 3,75 метра шириной, барьерное ограждение вдоль обочин, разделительную полосу и освещение.

На проект направят 83 млрд рублей, в том числе 30 млрд поступят из бюджета Татарстана, 30 млрд — из федерального бюджета, еще 23 млрд рублей перечислит АО «Автострада». Строительство планируется завершить в 2024 году.

В декабре прошлого года в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства РТ без проведения конкурса АО «Автострада» было передано концессионное соглашение о создании и эксплуатации автомобильной дороги Алексеевское — Альметьевск в составе платной автомагистрали Шали (М7) — Бавлы (М5). Срок действия этого соглашения составляет 99 лет, о чем сообщало ИА «Татар-информ».