Миндортранс РТ и Российский университет транспорта подписали соглашение о сотрудничестве

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Татарстана и Российский университет транспорта подписали соглашение о сотрудничестве. Церемония состоялась на итоговом заседании коллегии Миндортранса РТ в культурном центре «Сайдаш» в Казани.

«Соглашение подразумевает сотрудничество в сфере разработки методических рекомендаций, анализа дорожно-транспортной инфраструктуры, алгоритмических подходов по моделированию объектов транспортной инфраструктуры и прогнозирования пассажиропотоков в Татарстане, а также взаимодействие по подготовке кадров для транспортной отрасли», — пояснили в пресс-службе министерства.

Подписи под документом поставили глава Миндортранса республики Фарит Ханифов и ректор Российского университета транспорта Александр Климов.

Кроме того, министр транспорта и дорожного хозяйства Фарит Ханифов и генеральный директор АО «Автострада» Ренат Уткин обменялись соглашениями по строительству автомобильной дороги Шали — Бавлы.

Строительство платной автомагистрали Шали (М7) — Бавлы (М5) запланировано для развития нового маршрута федеральной автодороги Казань — Оренбург. Возвести дорогу планируется по государственно-частному партнерству на участке Алексеевское — Альметьевск протяженностью 145 километров. Работы оцениваются в 83,7 млрд рублей.

Прогнозируется, что интенсивность движения по новой четырехполосной автодороге составит 12 тыс. автомобилей в сутки. Расчетная скорость движения — 150 км/ч. Проект будет реализован в 2022–2024 годах по концессионному соглашению.