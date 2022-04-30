Мурашко предупредил о высоком риске подъема заболеваемости Covid-19 в июне

В июне высок риск нового подъема заболеваемости коронавирусом Covid-19 в России. Об этом заявил журналистам министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, передает РИА Новости.

«Сейчас очень важно ревакцинироваться, потому что по нашим прогнозам существует высокий риск подъема заболеваемости в июне месяце <…>», — констатировал глава Минздрава.

«<…> конец мая, может быть, июнь, поскольку коллективный иммунитет снижается», — уточнил Мурашко.

Соответственно, добавил министр, сейчас необходимо не ждать, когда опять поднимается волна заболеваемости, а заниматься профилактикой SARS-CoV-2.

Накануне в Татарстане было выявлено 218 новых случаев Covid-19. О подготовке республики к новому подъему заболеваемости рассказали в Минздраве РТ.