Роспотребнадзор РТ рассказал, с какими ограничениями пройдет акция «Бессмертный полк»

Фото: Салават Камалетдинов/ИА «Татар-информ»

В Татарстане 9 мая пройдет акция «Бессмертный полк». Какие Covid-ограничения коснутся участников и какие рекомендации дали организаторам на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

«Основные рекомендации для участников, организаторов, представителей СМИ и волонтеров – это соблюдение масочного режима. Для ветеранов также рекомендуется соблюдение масочного режима по возможности, с учетом возможных заболеваний, если в маске тяжело дышать, ее надевать не надо», – отметила спикер.

Рекомендуется участие журналистов и волонтеров вакцинированных против новой коронавирусной инфекции.

Роспотребнадзор вместе с организаторами проработали вопросы обязательной раздачи масок на акции, раздачу воды и особое внимание к ветеранам.

«Мы сейчас прорабатываем с Министерством здравоохранения наблюдение за ветеранами в течение семи дней до посещения праздничных мероприятий. Это опрос, осмотр, измерение температуры. Кроме того, перед непосредственным выходом на мероприятие нужно осмотреть ветерана», – рассказала заместитель главного санитарного врача РТ.

По словам Любови Авдониной, движение на акции «Бессмертный полк» довольно плотное и выдержать дистанцию в 1,5 метра трудно.