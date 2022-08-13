Президент РТ поручил усилить работу по безопасности на воде

В Республике Татарстан с начала 2022 года на водных объектах зарегистрировано 95 происшествий, погибло 69 человек, из них 8 детей. Такие неутешительные данные привел на совещании в Доме Правительства Президент РТ Рустам Минниханов.

Основной причиной гибели татарстанский лидер назвал купание в необорудованных для этого местах. В связи с этим Минниханов обозначил два основных направления работы. Во-первых, оборудовать пляжи и места отдыха у воды в республике. Во-вторых, «активизировать работу в части привлечения к административной ответственности за купание в запрещенных местах и купание в состоянии опьянения».

Совещание прошло в режиме видеоконференции со всеми муниципальными районами республики.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в республике ввели в эксплуатацию 2,2 млн кв. м жилья, а также завершили дорожные работы в 644 дворах по президентской программе «Наш двор».