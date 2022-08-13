В Татарстане по программе «Наш двор» дорожные работы завершены в 644 дворах

В Татарстане в рамках программы «Наш двор» дорожные работы завершены в 644 дворах. Об этом на совещании в Доме Правительства РТ заявила руководитель департамента управления стратегическими проектами Фонда «Институт развития городов Республики Татарстан» Арина Петрова.

По ее словам, средний процент выполнения дорожных работ составляет 85%. Выполнение работ по освещению достигло 81%. Они завершены в 638 дворах.

Кроме того, сообщила Арина Петрова, по поручению Президента РТ начата проверка дворов, где ремонт проведен в 2020-2021 годах. Выявляются такие недочеты в период эксплуатации, как провалы асфальтового покрытия, использование некачественных материалов, не везде засыпано обновленное песчаное покрытие и другие.

Рустам Минниханов поручил строго контролировать качество работ по программе «Наш двор».

Он напомнил, что на реализацию этой программы направляются «серьезные» бюджетные средства. В целом население позитивно воспринимает ремонт во дворах, поэтому очень важно выполнять эти работы качественно, подчеркнул Президент РТ.

Провел совещание в режиме видеоконференции со всеми муниципальными районами Рустам Минниханов при участии Премьер-министра РТ Алексея Песошина.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в республике ввели в эксплуатацию 2,2 млн кв. м жилья, а это 79,9% от годового объема.