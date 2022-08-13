В Татарстане ввели в эксплуатацию 2,2 млн кв. м жилья – почти 80% от годового объема

В Татарстане план ввода жилья выполнен на 79,9% от объема. Это 2 млн 202 тыс. кв. м. при этом Лидирует по темпам ввода индивидуальное жилищное, сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин на совещании в Кабмине РТ.

С начала года в Татарстане построили 10 тыс. 374 индивидуальных жилых дома. В коммерческом строительстве выполнение годовых показателей оценивается в 70%: из 148 многоквартирных домов к текущей дате сданы 88 общей площадью 644 тыс. кв метров, сообщил Айзатуллин. По соципотеке сдано 66% от общего плана.

По плану идет реализация программ по обеспечению жильем отдельных категорий граждан. Так, из 600 квартир, предусмотренных в этом году для детей-сирот, на 423 жилых помещения уже объявлен аукцион, на 177 жилых помещений заключены государственные контракты.

Кроме того, жильем будут обеспечены 50 молодых семей в 22 муниципальных образованиях. По программе обеспечения жильем многодетных семей, воспитывающих 5 и более детей, из 25 сертификатов на сегодня реализовано 20, сообщил министр.

Продолжается также строительство соцобъектов. По словам Айзатуллина, выполнение работ по трем школам, а также по совмещенному проекту школы с детским садом достигло 87%. На этой неделе завершены работы по строительству школы на 500 мест в н.п. Богатые Сабы.

Кроме того, на 43% выполнены работы по строительству детского сада в Казани, сообщает пресс-служба президента РТ.

В сфере здравоохранения большинство объектов строится в первичном звене. На этой неделе завершено строительство ФАПов в Буинском, Высокогорском, Сармановском и Черемшанском районах.

Президент РТ Рустам Минниханов поручил контролировать сдачу объектов в установленные сроки, с соблюдением всех норм и качества строительства.