Президент РТ: Нужно налаживать межрегиональные связи для недопущения дефицита ресурсов

Необходимо отрегулировать межрегиональные связи, чтобы не допустить дефицита необходимых ресурсов. Об этом заявил Президент Татарстана Рустам Минниханов на заседании рабочей группы Госсовета РФ по подготовке заседания ГС РФ на тему «Об энергосбережении и повышении энергоэффективности в РФ: рассмотрение опыта регионов в сфере энергосбережения и повышения энергоэффективности в промышленности и на транспорте».

«Сегодня мы столкнулись с ростом цен на материалы и оборудование, а также трудностями в поставке их из-за рубежа. В сложившихся обстоятельствах регионам нужно налаживать межрегиональные связи с целью недопущения дефицита необходимых ресурсов и выполнить все намеченные программы и проекты», – сказал руководитель республики.

Минниханов подчеркнул, что в современных условиях важно иметь самодостаточную приборную базу и программные продукты. «Решение этих вопросов будет сложным, но многие уже решаются», – отметил он.

Президент РТ добавил, что Татарстан полностью поддерживает необходимость программы по энергосбережению и повышению энергоэффективности до 2035 года, которая будет формироваться на федеральном уровне. «Много интересных решений у наших регионов, предприятий. Основные конкурентные преимущества мы получим за счет наших товаропроизводителей», – заключил он.

Ранее Президент России Владимир Путин поручил актуализировать и продлить до 2035 года программу энергосбережения и энергоэффективности, о чем сообщал «Татар-информ».