Президент РФ поручил продлить программу энергосбережения до 2035 года

В России необходимо актуализировать и продлить до 2035 года программу энергосбережения и энергоэффективности. Об этом Президент РФ Владимир Путин заявил на пленарном заседании «Российской энергетической недели», сообщает ТАСС.

Президент уточнил, что работа будет усилена по всем секторам экономики — промышленность, сельское хозяйство, транспорт, ЖКХ. Цели, подчеркнул Путин, стоят амбициозные — снижение энергоемкости ВВП и, соответственно, негативного воздействия и на окружающую среду.

Президент отметил, что Россия имеет огромный потенциал повышения энергоэффективности. Он оценил его в треть от текущего потребления. В настоящее время ведется большая работа по модернизации электроэнергетики и жилищно-коммунального хозяйства. «Мы, конечно, будем поддерживать и дальше поддерживать такие инициативы», — цитирует издание слова Путина.