Президент РТ наградил пожарного, который, рискуя жизнью, спас женщину из горящего дома

Сегодня, в преддверии Дня республики Татарстан, в Казанском Кремле Президент РТ вручил госнаграды РФ и республики более чем 50 татарстанцам. В их числе Рамиль Фардиев, начальник отдельного поста противопожарной службы по охране села Биклянь Тукаевского района челнинского отряда противопожарной службы ГКУ РТ «Пожарная охрана РТ».

Фото: ГУ МЧС России по РТ

Рамиля Фардиева наградили медалью «За отвагу на пожаре» за высокий профессионализм, мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные во время тушения пожара и спасения женщины из горящего дома. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Фото: ГУ МЧС России по РТ

Ранее «Татар-информ» сообщал о том, что 1 июня в селе Биклянь загорелся дом. На место прибыли пожарные во главе с Рамилем Фардиевым. Очевидцы сообщили им, что внутри дома осталась его хозяйка. Тогда Фардиев организовал вентиляцию дома с помощью дверного и оконных проемов, а затем ползком при практически нулевой видимости пробрался в дом, нашел женщину и спас ее из горящего дома.

Фото: ГУ МЧС России по РТ

Женщина осталась жива. Президент России наградил Рамиля Раисовича за спасение на пожаре.