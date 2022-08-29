Президент РТ наградил пожарного, который, рискуя жизнью, спас женщину из горящего дома
Сегодня, в преддверии Дня республики Татарстан, в Казанском Кремле Президент РТ вручил госнаграды РФ и республики более чем 50 татарстанцам. В их числе Рамиль Фардиев, начальник отдельного поста противопожарной службы по охране села Биклянь Тукаевского района челнинского отряда противопожарной службы ГКУ РТ «Пожарная охрана РТ».
Рамиля Фардиева наградили медалью «За отвагу на пожаре» за высокий профессионализм, мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные во время тушения пожара и спасения женщины из горящего дома. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
Ранее «Татар-информ» сообщал о том, что 1 июня в селе Биклянь загорелся дом. На место прибыли пожарные во главе с Рамилем Фардиевым. Очевидцы сообщили им, что внутри дома осталась его хозяйка. Тогда Фардиев организовал вентиляцию дома с помощью дверного и оконных проемов, а затем ползком при практически нулевой видимости пробрался в дом, нашел женщину и спас ее из горящего дома.
Женщина осталась жива. Президент России наградил Рамиля Раисовича за спасение на пожаре.