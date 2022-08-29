«Спасенных не считаем»: 55 героических татарстанцев получили госнаграды

Фото: president.tatarstan.ru

Президент Татарстана Рустам Минниханов вручил государственные награды России 55 отличившимся жителям Татарстана. Церемония прошла в Казанском Кремле. Среди тех, кто удостоился награды – медработники, благотворители, промышленники и военнослужащие.

«От вас – людей труда, науки, образования, здравоохранения, культуры и духовной сферы, а также успешных управленцев и предпринимателей зависят темпы социально-экономического развития страны, укрепление ее могущества и успешное преодоление всех трудных вызовов, которые стоят сегодня перед Россией, благополучие и процветание родной республики», – отметил Президент РТ на церемонии. Он поздравил всех собравшихся с заслуженными наградами и поблагодарил за преданность делу и вклад в развитие Татарстана и России.

За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, орденом Мужества наградили младшего сержанта запаса Атласа Гаязова.

Орден «За заслуги перед Республикой Татарстан» от Президента Татарстана получил министр финансов РТ Радик Гайзатуллин. «Искренне хочу поблагодарить Рустама Нургалиевича за высокую оценку нашей работы. Хочу также поблагодарить наш коллектив, потому что эта награда – коллективный труд», – отметил Гайзатуллин по итогам награждения.

Фото: president.tatarstan.ru

За спасение женщины медалью «За отвагу на пожаре» наградили начальника отдельного поста противопожарной службы по охране села Биклянь Тукаевского района Рамиля Фардиева. Он рассказал о счастливом дне, когда ему удалось сохранить жизнь пострадавшей: «Она была без сознания, лежала на полу. Я обнаружил пострадавшую, эвакуировал на улицу, передал медработникам. Пожар случился в частном доме в селе Биклянь». В пожарной службе мужчина трудится на протяжении 12 лет – за это время довелось неоднократно спасать как взрослых, так и детей. Вместе с супругой он воспитывает трех детей школьного возраста, которые гордятся своим отцом.

«Я не веду счет количества спасенных, для меня дорога каждая жизнь», – подчеркнул Фардиев.

Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени наградили ведущего инженера по ремонту группы главного механика завода олигомеров и гликолей публичного акционерного общества «Нижнекамскнефтехим» Валентину Зарипову.

Медалью Луки Крымского отмечены сразу четыре труженика медицинской отрасли: заместитель главного врача Республиканской клинической больницы Михаил Бурмистров, главврач Республиканской клинической инфекционной больницы им.профессора Агафонова Марат Гатауллин, заведующий отделением Рыбно-Слободской центральной районной больницы Рамиль Гаязов и замглавного врача городской клинической больницы № 7 Казани Зульфия Шайхутдинова.

«Эта награда – командная заслуга всех врачей, медсестер, санитарок. Тяжело было работать во время ковида, но это сплотило нас, мы работали дружным коллективом и победили его. На сегодняшний день у нас ковидных больных очень мало», – рассказал Гаязов.

Фото: president.tatarstan.ru

Самой юной награждаемой стала студентка Казанского медколледжа Мария Кайсина. Благодарность Президента РТ она получила за то, что с весны этого года наравне с взрослыми работала волонтером, встречала людей, прибывших в Казань из Украины. «Встречала поезда под дождем и ночью, сопровождала людей на инвалидных колясках, оказывала им моральную поддержку, помогала адаптироваться в нашей стране. Провожала детей в школы, совместно со спонсорами закупала для ребят канцелярию. Сейчас продолжаю работать, оказываю первую медицинскую помощь, потому что в этом году заканчиваю медколледж», – сообщила студентка корреспонденту «Татар-информа». Сейчас Марии 18 лет, из них последние шесть лет она занимается волонтерской деятельностью. В дальнейших планах девушки – открытие собственной добровольческой организации.