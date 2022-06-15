Президент России наградил начальника противопожарной службы Бикляни за спасение на пожаре

Начальник отдельного поста по охране села Биклянь Набережночелнинского отряда противопожарной службы Рамиль Раисович Фардиев указом Президента России удостоен государственной награды «За отвагу на пожаре» за спасение человека из горящего дома. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Фото: ГУ МЧС России по РТ

Все произошло 1 июня прошлого года: днем по номеру вызова пожарной охраны 101 сообщили о пожаре в селе Биклянь, на улице Московской загорелся дом. Через считанные минуты на место прибыло отделение отдельного поста «Биклянь» во главе с Рамилем Фардиевым.

Огонь охватил всю крышу дома и пристроенный к нему гараж. Внутри все был заполнено дымом и концентрация токсических продуктов горения достигла опасных для жизни значений. При этом очевидцы сообщили пожарным, что в доме находится его хозяйка.

На вооружении отдельного поста не было дыхательных аппаратов, чтобы зайти в дом, а ждать прибытие ближайшего пожарного подразделения оставалось еще более 20 минут. Любое промедление могло привести к гибели хозяйки дома – тогда Рамиль Фардиев решил организовать такстическую вентиляцию дома с помощью двери и окон и пробрался внутрь дома, чтобы отыскать хозяйку.

Фото: ГУ МЧС России по РТ

Ползком он при практически нулевой видимости в горящем доме пытался найти женщину, несколько раз возвращаясь к окнам, чтобы отдышаться. В конце концов ему удалось найти пожилую хозяйку – она лежала на полу без сознания. Рамиль Фардиев вынес ее из горящего дома и оказал ей первую помощь до прибытия врачей.

Ее госпитализировали, а после курса лечения выписали в удовлетворительном состоянии. Рамиль Фардиев, рискуя жизнью, спас человека из пожара, а после не допустил дальнейшее распространение огня на соседний дом.

«Я горжусь, что награждён такой высокой наградой. Семья мной тоже гордится. Ну а на пожаре – там же каждая секунда дорога, а вокруг нашего села – железнодорожные переезды. Помощь могла задержаться. Я в этом селе живу, всех знаю. Честно скажу, особо не думал – надо было спасать женщину», – поделился Рамиль Фардиев.