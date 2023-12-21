Президент России рассказал о рекордных объемах дорожного строительства

Фото: пресс-служба Кремля

В этом году в России будет построено, реконструировано и приведено в нормативное состояние более 31 тыс. км федеральных, региональных и местных дорог. Это рекордные для страны показатели. Об этом на открытии участка федеральной трассы М12 «Восток» от Москвы до Казани сказал Президент Владимир Путин.

«В регионах, включая Донбасс и Новороссию, уложено более 188 млн квадратных метров асфальтобетона. Это рекордные объемы и весомый вклад в развитие дорожной сети нашей страны, в повышение качества жизни людей», – отметил глава государства.

Напомним, сегодня состоялось открытие скоростной трассы М12 Москва – Казань протяженностью 810 км. Движение запустили на достроенных участках, расположенных в Нижегородской области и Татарстане. В церемонии принял участие Раис РТ Рустам Минниханов. При этом общая протяженность М12 «Восток» составит 1 980 км: в следующем году магистраль планируется продлить до Екатеринбурга, в 2025-м – до Тюмени. Дорога станет частью евразийского транспортного маршрута «Россия».