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Путин: М12 станет частью евразийского транспортного маршрута «Россия»
Сегодня был сделан еще один важный шаг в развитии трассы М12 «Восток», которая станет частью международного, евразийского транспортного маршрута «Россия». Об этом на открытии участка магистрали от Москвы до Казани сказал Президент Владимир Путин.
«Как известно, эту магистраль мы открывали поэтапно, в том числе с сентября текущего года в строй был введен участок от Москвы до Арзамаса», – напомнил глава государства.
Он отметил, что теперь готова вся современная автострада между двумя крупнейшими деловыми, туристическими и культурными центрами страны – Москвой и Казанью. Время в пути составит примерно 6 с половиной часов, что в два раза быстрее, чем прежде.
Общая протяженность федеральной трассы М12 «Восток» Москва – Казань – Екатеринбург – Тюмень составит 1 980 км. Напомним, ранее было решено продлить ее до Екатеринбурга (работы проведут в 2024 году), а затем и до Тюмени (в 2025 году).
Сегодня состоялось открытие скоростной трассы М12 Москва – Казань протяженностью 810 км. Движение запустили на достроенных участках, расположенных в Нижегородской области и Татарстане. В церемонии принял участие Раис РТ Рустам Минниханов.
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