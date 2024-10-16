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Президент РФ проведет очную встречу с лидером Бразилии в Казани
Президент России Владимир Путин в Казани проведет встречу со своим бразильским коллегой Луисом Инасиу Лулой да Силвой в рамках саммита БРИКС. Об этом сообщил посол РФ в латиноамериканской республике Алексей Лабецкий.
«Идёт подготовка к их очной встрече на саммите БРИКС в Казани в октябре», – сказал он РИА Новости.
По словам дипломата, отношения между двумя странами носят характер стратегического партнёрства, имеют устойчивую позитивную динамику.
Саммит БРИКС пройдет в Казани с 22 по 24 октября.
Ранее сообщалось, что российский лидер проведет в Казани порядка 20 двусторонних встреч.
Фото на анонсе: сайт президента Бразилии gov.br
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