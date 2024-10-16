Президент РФ проведет очную встречу с лидером Бразилии в Казани

Президент России Владимир Путин в Казани проведет встречу со своим бразильским коллегой Луисом Инасиу Лулой да Силвой в рамках саммита БРИКС. Об этом сообщил посол РФ в латиноамериканской республике Алексей Лабецкий.

«Идёт подготовка к их очной встрече на саммите БРИКС в Казани в октябре», – сказал он РИА Новости.

По словам дипломата, отношения между двумя странами носят характер стратегического партнёрства, имеют устойчивую позитивную динамику.

Саммит БРИКС пройдет в Казани с 22 по 24 октября.

Ранее сообщалось, что российский лидер проведет в Казани порядка 20 двусторонних встреч.

Фото на анонсе: сайт президента Бразилии gov.br