Марат Бариев: «Весь мир с интересом, а кто-то с тревогой, ждет саммита БРИКС в Казани»

Марат Бариев: «Был опрос среди населения России в 2009 году. И Казань завоевала право носить титул спортивной столицы»

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Крупнее Игр БРИКС спортивного события в России в этом году не было»

Марат Мансурович, мы привыкли называть Казань спортивной столицей, но в этом году фокус смещается в сторону политики: KazanForum, саммит БРИКС?

Мы не просто так привыкли. Это был опрос среди населения России в 2009 году. И Казань завоевала право носить этот титул. Я помню, на последнем этапе с Москвой боролись. Это не только наша самооценка, а признание от спортивной общественности страны в целом. У нас и в этом году прошли крупнейшие международные соревнования на территории России. Это «Игры будущего», которые собрали участников из более 100 стран. Не случайно на открытии присутствовало шесть руководителей государств во главе с Владимиром Путиным. Где мы еще такое можем вспомнить? Второе – это Игры БРИКС. Там тоже участвовало более 80 стран.

Да, состав участников был не такой высокий с точки зрения спортивных результатов. Понятно, там Олимпиада на носу была, ведущие спортсмены готовились к Олимпиаде. Но именно в Казань приехали все эти атлеты, несмотря на эту сложную политическую обстановку вокруг России. Крупнее спортивного события в этом году в России не было. К сожалению, мы ограничены международными стартами, Россия, я имею в виду.

И я знаю, что Министерство спорта республики сейчас с Министерством спорта России и другими заинтересованными сторонами прорабатывают вопросы формирования календаря на 2025 год. Там тоже есть очень интересные заявки. В том числе юношеские Исламские игры в Казани.

Как вы думаете, на каком-то этапе можно ли будет всерьез говорить, что Игры БРИКС могут стать альтернативой Олимпиаде?

Я абсолютно уверен, что популярность и репутация Игр БРИКС будет расти с точки зрения результатов и звезд спорта, которые там будут участвовать. Допустим, на следующий год Олимпийских игр уже не будет. Тогда многие спортсмены будут свободны и наверняка захотят проверить свои силы и участвовать в Играх БРИКС. А насчет альтернативы Олимпийским играм – я думал об этом. Считаю, что Игры БРИКС не совсем корректно так позиционировать. Ведь они имеют очень большую историю. Я не знаю, как дальше дело пойдет, что там будет лет через тридцать-сорок. Возможно, за это время мировая политика успокоится, спортивная политика в том числе, и все эти санкции будут сняты и Россия вернется в олимпийское движение.

«Именно в Казань на Игры БРИКС приехали все эти атлеты, несмотря на эту сложную политическую обстановку вокруг России. Крупнее спортивного события в этом году в России не было» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Интерес к БРИКС растет. Потому что странам не хватает площадки, где с их мнением считались бы»

Сейчас во всем мире ждут казанский саммит стран БРИКС. Соберутся лидеры стран, представляющие свыше 50 процентов мировой экономики. Состоится ли в столице Татарстана геополитический перелом гегемонии Запада?

Я думаю, Казань станет городом, где будут приняты очень важные, исторические решения по развитию БРИКС и, соответственно, влиянию организации на мировое сообщество. Предполагается участие глав более 30 государств. Это очень серьезная цифра. Даже не припомню, когда такое количество лидеров государств в нашей стране собиралось. Причем, как вы правильно отметили, эти страны составляют больше половины мировой экономики. Добавлю, что и больше половины населения планеты. Это тоже существенный фактор.

Интерес к БРИКС растет по всему миру. А почему? Потому что странам не хватает площадки, где бы с их мнением считались и принимались соответствующие решения. Раньше такой площадкой считалась ООН, а сейчас мы очень часто видим критику в адрес организации. То есть многие страны недовольны политикой ООН. Будем посмотреть, как говорится, что произойдет в Казани. Весь мир, кто с интересом, кто с тревогой, ждет начала саммита БРИКС в Казани. Я не исключаю, что еще до саммита какие-то зарубежные организации и мировые политики из числа недружественных к России что-то выскажут, чтобы понизить статус БРИКС.

«Владимир Леонов при мне начинал формироваться как спортивный функционер. Когда я был министром, мы его привлекли к заявочной кампании Универсиады, и с тех пор у нас очень дружеские, продуктивные отношения» Фото: © «Татар-информ»

«Для зависти нет оснований. Мы дружно работаем с Леоновым, он при мне начинал формироваться как спортивный функционер»

С 2001 по 2010 год вы были министром спорта Татарстана. А все самые статусные соревнования прошли в Казани уже при вашем преемнике – Владимире Леонове. Универсиада, чемпионат мира по водным видам спорта, чемпионат мира по футболу, «Игры будущего», Игры БРИКС и далее по списку. Нет у вас белой зависти к нему?

Для зависти нет оснований. Во-первых, мы дружно работаем с Леоновым. Он при мне начинал формироваться как спортивный функционер. Когда я был министром, мы его привлекли к заявочной кампании Универсиады, и с тех пор у нас очень дружеские, продуктивные отношения. Во-вторых, как председатель Олимпийского совета, я участвую практически во всех крупных событиях и в принятии решений по крупным событиям и мероприятиям. То есть нахожусь не в стороне, а непосредственно принимаю участие. Наконец, инфраструктура активно развивается в Татарстане. И то, что республика и Казань стали узнаваемы на спортивной карте мира, меня только радует. И как любителя спорта, и как бывшего министра. Это завистью не назовешь, это радость.

Между тем Леонов уже больше года анонсирует новую школу Алины Загитовой по фигурному катанию, а стройка все никак не начнется. Что вы знаете об этом проекте, с чем связана задержка?

Эта школа, даже если и будет носить имя Алины Загитовой, все же не такая глобальная проблема. Я не владею полной информацией. Но знаю, что решение принято, а проект на стадии завершения. Он будет реализован на улице Портовой в Казани. Я с Алиной тоже на эту тему разговаривал где-то в начале весны. Поживем – увидим. Это будет еще одна хорошая школа. Не сомневаюсь, что она будет великолепно построена, в этом у меня нет сомнений.

«Еще в начале года, предложил Алине Загитовой стать послом юношеских Исламских игр. Она с удовольствием и благодарностью согласилась участвовать в этом проекте» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В спортивной школе, как в любой общеобразовательной, что определяет успех? Учителя, тренеры. Вот какие кадры там будут, такая будет и школа. В Татарстане есть уникальные тренеры. И в фигурном катании тоже. Думаю, у школы Загитовой хорошее будущее, тем более с таким-то именем.

Вы сказали, что с Загитовой общались на эту тему. Какой у нее настрой?

Я разговаривал еще в начале года, предложил стать послом юношеских Исламских игр. Она с удовольствием и благодарностью согласилась участвовать в этом проекте. Что касается школы, я думаю, она будет ее идеологом. Загитова будет управлять этой школой стратегически, определять направление, ну и время от времени какие-то мастер-классы давать. Алина еще не тренер, тренировать ей пока рано.

«Не уверен, что были предприняты все возможные методы защиты Камилы Валиевой от WADA»

Еще одна казанская фигуристка – Камила Валиева по решению WADA отстранена от спорта на долгое время. Времени прошло много. Уже на холодную голову как считаете – была ли у России возможность защитить нашу спортсменку лучше?

Если честно, я думаю, что была. Подробности не знаю. Тем более у меня уже не было полномочий, как раз ушел из депутатов. Но я не уверен, что были предприняты все возможные методы защиты, чтобы ее оправдать или снизить срок наказания. Есть примеры и других спортсменов по приему тех же препаратов. А мы не забудем, что Камила еще ребенком была на тот момент. Почему ее наказали на 4 года, а другие получают по полгода примерно за аналогичные нарушения? Может быть, ответ на этот вопрос узнаем, но пока считаю, что не всё мы сделали для ее защиты. Уверен, многие так думают и понимают. Я глубоко убежден, что вины самой Валиевой никакой нет, что в ее организм попал запрещенный препарат. Это чье-то умышленное или неумышленное действие, но не ее. Эта девочка на себя взяла такую ответственность и не сломалась. Я считаю, она молодец.

«Пострадала не только Валиева или Россия, а все мировое фигурное катание. Она бы за эти два года еще больше двинула вперед этот вид спорта. Ее мировые рекорды до сих пор не побиты по баллам» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Но мы понимаем, в современном фигурном катании 4 года паузы – это конец спортивной карьеры?

Пострадала не только Валиева или Россия, а все мировое фигурное катание. Она бы за эти два года еще больше двинула вперед этот вид спорта. Ее мировые рекорды до сих пор не побиты по баллам.

Когда мы говорим о татарстанском спорте, многие считают «Ак Барс» визитной карточкой. Казанские хоккеисты в последний раз побеждали в Кубке Гагарина в 2018 году. Вроде с финансированием все нормально, республика уделяет повышенное внимание и нефтяники тоже вкладываются. Чего не хватает?

Я думаю, в ближайшие сезоны будет результат. А так в последние сезоны у «Ак Барса» были и тренерские проблемы, и управленческие. А также недочеты в комплектовании команды. Это было видно, об этом многие говорили. Но сейчас, я думаю, эмоции улеглись, пошла профессиональная работа, результат будет.

В Анвара Гатиятулина вы верите?

Верю. Но я и в Квартальнова верил, я его еще хоккеистом помню, он такой максималист. Но вот его эмоции часто преобладают над целесообразностью, захлебывается в эмоциях. Не смог Квартальнов себя обуздать.

Мы помним замечательную победу «Рубина» над «Барселоной», два чемпионства. Но потом шаг за шагом «Рубин» превратился в середняка и даже вылетал в Первую лигу. Что будет дальше?

Я думаю, ниже среднего уровня мы не можем упасть по определению. Многое зависит от условий и финансирования. Слава богу, в «Рубине» с этим порядок, и уже по этому параметру он не позволит себе опуститься. А вернуться на уровень борьбы за чемпионство? Будем надеяться, что когда-то это произойдет. Но, во всяком случае, не в ближайшие пару лет. Надо команду еще собрать и сформировать. Вспомним прошлое, «Рубин» вышел в Премьер-лигу в 2002-м, а чемпионом стал в 2008 году.

«Я предложил пр»оработать проблему, связанную с питбайками и другими средствами индивидуальной мобильности. Приобретение и управление этими средствами ничем не регламентировано» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Надо учет и регистрацию ввести на квадроциклы и питбайки»

Что все-таки подвигло вас вернуться к возвращению в депутаты?

Мне предложили поучаствовать в праймериз «Единой России», и я согласился. Я два года с лишним не был депутатом после завершения полномочий в Госдуме. Но все равно разными вопросами в республике занимался. Ко мне обращались люди по вопросам социальной и молодежной политики, спорта. Как и представители соответствующих ведомств или активисты из этих направлений. Все вместе пытались решить вопросы.

Какой круг задач у вас будет татарстанском парламенте нового созыва?

Я сейчас в Комитете по законности и правопорядку. Это мне тоже интересно. Само название комитета говорит о задачах, которые стоят. То есть это, с одной стороны, выработка новых законопроектов, которые направлены на обеспечение правопорядка, на законность в республике, направлены на интересы охраны прав человека и так далее. В этом направлении и будем работать.

У вас наверняка уже есть инициативы?

Я предложил проработать проблему, связанную с питбайками и другими средствами индивидуальной мобильности. Смерть 13-летнего мальчика в Лаишевском районе подняла актуальность темы. Приобретение и управление этими средствами ничем не регламентировано. Кто покупает, сколько покупает, для кого покупает, кто может ездить? Мне поручили, и сейчас я собираю материал в Госдуму. Исходя из этого, будем думать: или мы дождемся этого закона, или будем какие-то свои нормативные регулирующие акты принимать в Татарстане. Если этим не заниматься, то последствия могут быть очень тяжелые. 10-12-летние парни катаются, причем родители допускают их за руль. Тут надо с родителями работать.

Родители же понимают, что нельзя сажать за руль автомобиля несовершеннолетнего без прав. А почему-то на квадроцикл, который не менее опасен, а может быть, и более, никаких требований нет. В машине хоть защита есть, а здесь же ты открытый и без шлема. Если выпадешь, то серьезные травмы гарантированы.

Что делать предлагаете?

Надо, я считаю, учет вести всех этих средств, регистрировать, как это делается с другими транспортными средствами: мотоциклами, автомобилями и так далее. Я помню по своему детству, раньше велосипеды регистрировались в 60-е годы – начале 70-х. Я тут большой проблемы-то с квадроциклами не вижу. Все это можно организовать. Я удивляюсь, почему это до сих пор не сделано.

«Я пришел к выводу, что надо начинать подготовку детей, укреплять их организм чем раньше, тем лучше» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«У нас задача повально обеспечить детей значками или повысить уровень физического развития?»

Законность и правопорядок – это очень важно. Но, честно говоря, немножко удивительно. Все-таки у вас такой богатый опыт именно в спортивном направлении. По этой линии будете задействованы в Госсовете?

Думаю, что буду. Я же не отказываюсь и уже предложил тем людям, которые заняты в спортивной сфере, свои услуги, свои предложения. Вот, например, есть поручение Президента России Владимира Путина об организации в регионах спортивной активности для детей дошкольного возраста. И у нас, к сожалению, в Татарстане пока мало что в этом направлении делается. Речь идет не о коммерческих проектах, а о массовом привлечении детей к занятиям физической культурой. А это что? Это методика работы с такой категорией детей, подготовки кадров, соответствующего оборудования. То есть эта работа непростая, но очень важная.

Мы сами в Татарстане к этому пришли даже без учета поручения Президента. Когда я три года назад возглавил Федерацию спортивной гимнастики республики, углубился в эту проблему. И в разговорах со специалистами по гимнастике я пришел к выводу, что надо начинать подготовку детей, укреплять их организм именно с дошкольного возраста. Чем раньше, тем лучше.

Сейчас, наверное, все знают – физическое развитие детей оставляет желать лучшего. Я несколько лет назад сравнивал нормы ГТО 1974 года с нынешними. Текущие гораздо проще. Как мы можем развивать и мотивировать физическое развитие, если мы нормативы ослабили? У нас задача повально обеспечить детей значками или повысить уровень физического развития? Я напомню, ГТО – это не просто набор слов, аббревиатура расшифровывается: «Готов к труду и обороне». А готовы ли мы?