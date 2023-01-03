Президент РФ поручил упорядочить выдачу документов для льгот участникам спецоперации

Президент России Владимир Путин поручил Правительству страны совместно с руководителями регионов обеспечить выдачу документов для оформления льгот раненым участникам специальной военной операции на Украине и семьям погибших. Соответствующее поручение содержится в списке, опубликованном на сайте Кремля.

«<…> принять меры по организации в режиме «одного окна» получения лицами, участвовавшими в специальной военной операции, в том числе получившими увечье <…> при выполнении задач <…>, а также членами семей лиц, погибших (умерших) в связи с выполнением задач <…>, документов, необходимых для предоставления установленных законодательством прав, льгот, социальных гарантий и компенсаций», — сказано в документе.

Срок исполнения поручения — 1 апреля 2023 года. Ответственными назначены Премьер-министр РФ Михаил Мишустин и руководители субъектов Федерации.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Владимир Путин подписал указ о дополнительных социальных гарантиях для военных, принимающих участие в специальной военной операции на Украине. Кроме того, льготы должны быть распространены на воевавших с 2014 года сторонников Донецкой и Луганской народных республик.