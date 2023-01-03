Президент РФ Владимир Путин подписал указ о дополнительных социальных гарантиях для военных. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Действие указа распространяется на военнослужащих и лиц, имеющих специальные звания полиции, проходящих военную службу в войсках национальной гвардии РФ, а также на членов их семей.

В случае гибели военных, сотрудников МВД и Росгвардии в ходе специальной военной операции на Украине их семьям положена выплата в размере 5 млн рублей.

Получившим ранение, травму или контузию предусмотрена выплата в размере 3 млн рублей.

Кроме того, один день выполнения задач во время спецоперации при расчете выслуги лет для назначения пенсии на льготных условиях засчитывается за два дня.

Время непрерывного нахождения на излечении в госпитале при ранении в ходе боевых действий засчитывается из расчета один месяц за два месяца.

Специальная военная операция на Украине проводится с 24 февраля 2022 года, ее инициировал глава российского государства.