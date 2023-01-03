Путин поручил распространить льготы на воевавших в Донбассе с 2014 года

Президент России Владимир Путин поручил Правительству страны и Комиссии Государственного совета РФ по направлению «Государственное и муниципальное управление» представить предложения по внесению поправок в единую систему льгот и гарантий для военнослужащих. Она должна быть распространена на лиц, участвовавших в боевых действиях на стороне Донецкой и Луганской народных республик с 2014 года и до их присоединения.

Проработать этот вопрос российский лидер пообещал на встрече с матерями военнослужащих — участников специальной военной операции на Украине 25 ноября. «Можно распространить [льготы на жителей присоединенных регионов] и задним числом — начиная с 2014 года. Поработаем над этим», — заявил тогда Путин.

Срок исполнения поручения — 1 февраля 2023 года. оклад должны представить Премьер-министр России Михаил Мишустин и руководитель комиссии Госсовета РФ — мэр Москвы Сергей Собянин, отмечается в поручении, которое содержится в списке, опубликованном на сайте Кремля.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Владимир Путин подписал указ о дополнительных социальных гарантиях для военных, принимающих участие в специальной военной операции на Украине.