Во Вьетнаме подтвердили свое участие в саммите БРИКС в Казани

Вьетнам будет участвовать в саммите БРИКС, который пройдет в Казани с 22 по 24 октября текущего года. Такой ответ дали в посольстве России в этой стране, пишут «Известия».

Однако вьетнамская сторона пока не знает, кто возглавит делегацию на данном мероприятии, добавили в диппредставительстве.

Ранее Президент РФ Владимир Путин, проводя переговоры с председателем Нацсобрания Вьетнама Чан Тхань Маном, выразил надежду на участие вьетнамского лидера в саммите в Казани. Напомним, недавно во Вьетнаме прошел тайфун, который оставил после себя трагические последствия. Российский лидер также выразил свои соболезнования в связи со случившимся.