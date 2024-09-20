Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Во Вьетнаме подтвердили свое участие в саммите БРИКС в Казани
Вьетнам будет участвовать в саммите БРИКС, который пройдет в Казани с 22 по 24 октября текущего года. Такой ответ дали в посольстве России в этой стране, пишут «Известия».
Однако вьетнамская сторона пока не знает, кто возглавит делегацию на данном мероприятии, добавили в диппредставительстве.
Ранее Президент РФ Владимир Путин, проводя переговоры с председателем Нацсобрания Вьетнама Чан Тхань Маном, выразил надежду на участие вьетнамского лидера в саммите в Казани. Напомним, недавно во Вьетнаме прошел тайфун, который оставил после себя трагические последствия. Российский лидер также выразил свои соболезнования в связи со случившимся.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»