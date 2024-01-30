Президент РАН поддержал кандидатуру Путина на выборах: «Мы в вашей команде»

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Президент Российской академии наук Геннадий Красников заявил, что коллектив РАН поддерживает решение Президента России Владимира Путина принять участие в выборах-2024. Об этом сообщает РИА Новости.

«Хотел в первую очередь сказать, что ваше решение по поводу выдвижения своей кандидатуры на пост Президента нашло у нас глубокое удовлетворение», — заметил он.

Красников сказал, что РАН поддерживает это решение, и попросил Путина считать, что академия «тоже в рядах вашей команды».

В ЦИК подали документы 15 кандидатов, причем четырем из них было отказано в регистрации. Таким образом, документы были приняты у 11 претендентов, в том числе у действующего главы государства Владимира Путина, который идет на выборы как самовыдвиженец. На данный момент уже допущены до выборов три кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР) и Николай Харитонов (от партии КПРФ).

Напомним, что накануне Центризбирком зарегистрировал Владимира Путина в качестве кандидата на выборах главы государства. Сегодня один из заявленных претендентов – председатель «Российского общенародного союза» Сергей Бабурин – объявил, что снимает свою кандидатуру.