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Президент ОАЭ поздравил Владимира Путина с инаугурацией
Президент ОАЭ Мухаммед бен Зейд Аль Нахайян поздравил Президента РФ Владимира Путина с инаугурацией. Об этом передает РИА Новости.
«ОАЭ привержены взаимодействию с международными партнерами, стремясь к укреплению всеобщего диалога, развитию и сотрудничеству ради всеобщего блага», — сказал Аль Нахайян.
Он также пожелал Путину успехов в «руководстве страной на пути развития и прогресса» и выразил надежду на то, что лидеры двух стран продолжат взаимодействие для укрепления стратегического сотрудничества между ОАЭ и Россией.
Напомним, сегодня Владимир Путин официально вступил в должность Президента России. Присягу российский лидер произнес в Кремле. На церемонии присутствовал Раис Татарстана Рустам Минниханов.
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