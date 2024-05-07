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Политика 7 мая 2024 16:34

Президент ОАЭ поздравил Владимира Путина с инаугурацией

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Президент ОАЭ Мухаммед бен Зейд Аль Нахайян поздравил Президента РФ Владимира Путина с инаугурацией. Об этом передает РИА Новости.

«ОАЭ привержены взаимодействию с международными партнерами, стремясь к укреплению всеобщего диалога, развитию и сотрудничеству ради всеобщего блага», — сказал Аль Нахайян.

Он также пожелал Путину успехов в «руководстве страной на пути развития и прогресса» и выразил надежду на то, что лидеры двух стран продолжат взаимодействие для укрепления стратегического сотрудничества между ОАЭ и Россией.

Напомним, сегодня Владимир Путин официально вступил в должность Президента России. Присягу российский лидер произнес в Кремле. На церемонии присутствовал Раис Татарстана Рустам Минниханов.

#Владимир Путин #инаугурация президента #ОАЭ
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