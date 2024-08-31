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Президент Нового банка развития Дилма Руссефф приедет в Казань на саммит БРИКС
Президент Нового банка развития Дилма Руссефф примет участие в работе саммита БРИКС, который пройдет осенью в Казани. Она рассказала об этом на пресс-конференции по итогам трехдневной работы сессии Совета управляющих НБР в Кейптауне, сообщает ТАСС.
«Я поеду в Казань и буду участвовать в работе саммита БРИКС в Казани. Банк представит участникам саммита БРИКС свой доклад», — пояснила экс-президент Бразилии.
Руссефф также заметила, что изучается вопрос принятия в Новый банк развития некоторых стран — в частности, вероятное членство Алжира нашло поддержку со стороны организации. Она не стала называть другие государства-претенденты и их общее количество.
«Безусловно, для стран — членов БРИКС процесс вступления в НБР является более простым. При этом за пределами БРИКС наша основная ответственность распространяется на страны Глобального Юга», — добавила президент НБР.
Шестнадцатый по счету саммит БРИКС пройдет в столице РТ с 22 по 24 октября. Как подчеркнул Раис Татарстана Рустам Минниханов, проведение события такого уровня — большая честь и ответственность для республики. Мэр столицы РТ Ильсур Метшин сообщил, что в эти дни город примет около 20 тыс. гостей.
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