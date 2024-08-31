Президент Нового банка развития Дилма Руссефф приедет в Казань на саммит БРИКС

Дилма Руссефф и Владимир Путин в 2015 году

Фото: kremlin.ru

Президент Нового банка развития Дилма Руссефф примет участие в работе саммита БРИКС, который пройдет осенью в Казани. Она рассказала об этом на пресс-конференции по итогам трехдневной работы сессии Совета управляющих НБР в Кейптауне, сообщает ТАСС.

«Я поеду в Казань и буду участвовать в работе саммита БРИКС в Казани. Банк представит участникам саммита БРИКС свой доклад», — пояснила экс-президент Бразилии.

Руссефф также заметила, что изучается вопрос принятия в Новый банк развития некоторых стран — в частности, вероятное членство Алжира нашло поддержку со стороны организации. Она не стала называть другие государства-претенденты и их общее количество.

«Безусловно, для стран — членов БРИКС процесс вступления в НБР является более простым. При этом за пределами БРИКС наша основная ответственность распространяется на страны Глобального Юга», — добавила президент НБР.

Дилма Руссефф с 2011 по 2016 год была Президентом Бразилии. С марта 2023-го — президент Нового банка развития БРИКС.

Шестнадцатый по счету саммит БРИКС пройдет в столице РТ с 22 по 24 октября. Как подчеркнул Раис Татарстана Рустам Минниханов, проведение события такого уровня — большая честь и ответственность для республики. Мэр столицы РТ Ильсур Метшин сообщил, что в эти дни город примет около 20 тыс. гостей.