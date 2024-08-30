Иран обсудил детали участия своей делегации в саммите БРИКС в Казани

Чрезвычайный и Полномочный посол Ирана в России Казем Джалали обсудил детали участия делегации исламской республики в предстоящем саммите БРИКС, который пройдет осенью в Казани, с советником Президента РФ Антоном Кобяковым. Об этом сообщает фонд «Росконгресс» — оператором мероприятий председательства России в объединении БРИКС.

«Наши страны активно сотрудничают в различных сферах экономики и расширяют гуманитарные связи. Участие Ирана в саммите БРИКС подчеркивает динамичное развитие российско-иранских отношений. Важно отметить, что присоединение Ирана к объединению стало важным шагом на пути реализации двусторонних и межстрановых инициатив в год председательства России в БРИКС», — подчеркнул Антон Кобяков, ответственный секретарь оргкомитета по подготовке и обеспечению председательства РФ в БРИКС.

«Сотрудничество наших стран несет в себе не просто экономическую составляющую, но и стратегическую необходимость. Мы заинтересованы в реализации проекта „Иранской гостиной“ на Петербургском международном экономическом форуме и участии Ирана в качестве страны-гостя в крупнейшем деловом мероприятии», — заметил в свою очередь дипломат Исламской Республики Иран.

Шестнадцатый по счету саммит БРИКС пройдет в столице РТ с 22 по 24 октября. Как подчеркнул Раис Татарстана Рустам Минниханов, проведение события такого уровня — большая честь и ответственность для республики. Мэр столицы РТ Ильсур Метшин сообщил, что в эти дни город примет около 20 тыс. гостей.