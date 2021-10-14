Президент РФ направил приветствие участникам Форума городов трудовой доблести

Президент России Владимир Путин направил приветственную телеграмму участникам, организаторам и гостям Форума городов трудовой доблести. Текст телеграммы опубликован на сайте Кремля.

Глава государства напомнил, что в этом году исполнилось 80 лет с начала Великой Отечественной войны. Победа в самой жестокой войне ушедшего века ковалась как на фронте, так и в глубоком тылу, отметил Президент.

Почетное звание «Город трудовой доблести» было учреждено «в знак безмерного признания тем, кто в суровых условиях работал на эвакуированных оборонных предприятиях, на заводах и шахтах, на транспорте и в госпиталях, перевыполнял планы и нормы, обеспечивая фронт всем необходимым», добавил Путин.

Он выразил уверенность в том, что жители России будут и впредь относиться с большим уважением к «наследию легендарного поколения победителей», внося значимый вклад в развитие страны.

Форум городов трудовой доблести проходит 14-16 октября в Нижнем Новгороде.

Звание «Город трудовой доблести» установлено в 2020 году. Казани в числе еще 20 российских городов присвоено это почетное звание согласно указу Президента РФ Владимира Путина. В каждом из этих городов появится стела с изображением герба города и текстом указа Президента РФ о присвоении почетного звания.

Соответствующие звания продолжают присваиваться регулярно, недавно его получили еще 12 городов. Их перечень будет пополняться, заверил Президент РФ Владимир Путин.

Сегодня стало известно, что с ходатайством присвоить Зеленодольску почетное звание «Город трудовой доблести» к Президенту РФ обратился Кабмин Татарстана.