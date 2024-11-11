Президент Лиги студентов РТ о глумлении над Вечным огнем: «Это исключительная глупость»

Президент «Лиги студентов Татарстана» Шамиль Якупов заявил «Татар-информу», что бездумный поступок подростки, пытавшиеся потушить Вечный огонь, совершили исключительно по своей глупости.

«Как человек, и от лица Лиги студентов, к этой выходке отношусь резко отрицательно. Мы стараемся молодежь приобщать к мероприятиям и проектам, которые направлены на то, чтобы чтить память наших предков – бабушек и дедушек, которые проходили эти тяжелые времена. Надо стараться, чтобы подростки со своими родителями, классами и одногрупниками ходили и наводили порядок в таких местах. Участвовали в возложениях цветов на 9 Мая. Они должны понять, что мы сейчас живы и у нас все хорошо благодаря подвигу нашего народа», – сказал он.

Ранее «Татар-информ» рассказывал, что накануне в парке Горького в Казани подростки пытались потушить Вечный огонь. Неравнодушные прохожие сообщили об этом в полицию. На место оперативно прибыли полицейские. Как сообщили агентству в пресс-службе МВД по РТ, четверых подростков доставили в отдел полиции. Туда же вызвали их родителей. Чуть позже стало известно, что возбуждено уголовное дело об осквернении символов воинской славы России.

«Глава СК России поручил руководителю следственного управления СК России по Республике Татарстан Валерию Липскому доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах», – сообщили в информационном центре СК России.