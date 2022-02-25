Президент КХЛ Морозов отреагировал на решение «Йокерита» сняться с плей-офф

В КХЛ официально отреагировали на решение финского хоккейного клуба «Йокерит» не участвовать в розыгрыше Кубка Гагарина из-за событий на Украине.

Ранее команда из Хельсинки официально уведомила о своем решении.

«Нам очень жаль терять "Йокерит" — сильную и яркую команду, с узнаваемым стилем. "Йокерит" выступает у нас с сезона 2014/2015 и неизменно выходит в плей-офф. Встречи со всеми командами лиги всегда проходили интересно. Очень неприятно, что уход "Йокерита" обусловлен не спортивными причинами, а политическими», - приводит слова президента КХЛ Алексея Морозова пресс-служба лиги.

Также сообщается, что решение о составе пар первого раунда плей-офф в Западной конференции КХЛ будет принято позднее. «Йокерит» должен был сыграть серию до четырех побед с московским «Спартаком».

Ранее спортивная редакция ИА «Татар-информ» опубликовала большое интервью бывшего наставника сборной России по хоккею Владимира Плющева об основных интригах стартующего плей-офф.