Владимир Плющев: «Предпочтение “Ак Барсу”, потенциал нападения выше, чем у “Авангарда”»

Первый раунд плей-офф стартует в КХЛ 1 марта. Спортивная редакция ИА «Татар-информ» обсудила с бывшим главным тренером сборной России по хоккею Владимиром Плющевым основные интриги нового розыгрыша Кубка Гагарина, а также выступление национальной команды РФ на Олимпиаде в Пекине.

Владимир Плющев: «Я не могу понять, а что рассчитываем показать на следующих Играх, если у нас и юниоры, и молодежка проигрывают»

Фото: © Владимир Трефилов / РИА Новости

«Ак Барс» всегда показывал зрелищный и комбинационный хоккей. А сейчас мучиловка идет»

– Уже через неделю стартует плей-офф КХЛ. Первый вопрос довольно традиционный – кого видите фаворитом розыгрыша Кубка Гагарина?

– Если честно, я даже затрудняюсь назвать фаворита. КХЛ же добивалась уравниловки возможностей клубов и, кажется, своего добилась. Правда, не за счет роста уровня средних команд, а за счет понижения привлекательности хоккея от лидеров. Так что все будет зависеть от суммы мелких факторов. Например, вратарь одной из команд сыграет как никогда. Конечно, есть традиционные команды, на которые будем все смотреть. Но сейчас в плей-офф может случиться все что угодно. Одни понизили свой уровень, другие остались на том же. И самое печальное, что верх равняется на низ, а не наоборот. И это не дает роста мастерства игроков в КХЛ и, как следствие, зрелищности на площадке.

«Не “Магнитка” добавила, а снизили мастерство другие команды. Магнитогорцы просто смотрятся чуть лучше, но и они также волнами играли» Фото: официальный сайт ХК «Ак Барс» ak-bars.ru

– А та же «Магнитка» разве не добавила в этом сезоне?

– Еще раз говорю – не «Магнитка» добавила, а снизили мастерство другие команды. Магнитогорцы просто смотрятся чуть лучше, но и они так же волнами играли. То вспыхнут, то где-то не очень здорово сыграют. Кто мог перед сезоном сказать, что результативность у ЦСКА будет на уровне «Сочи»? Если бы такое кто-то предположил года три назад, то его бы просто высмеяли. А сейчас это вроде считается нормальным. Или «Ак Барс»: казанцы всегда шли впереди и показывали зрелищный и комбинационный хоккей. А сейчас тоже мучиловка идет. Каждый гол вымучивается, ставка делается на силового нападающего Воронкова.

А если посмотреть на НХЛ, то там играют совсем в другом ключе. Они взяли все лучшее у нашего и европейского хоккея 80-х годов и добавили свои компоненты – бойцовские качества и характер. И броски они сейчас наносят не из всех позиций, как мы, а разыгрывают шайбу до позиций, с которых и забиваются голы.

«Каждый гол вымучивается, ставка делается на силового нападающего Воронкова» Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

– А у нас хоккеисты в перерывах матчей как под копирку говорят, что надо лезть на ворота и больше бросать?

– Да-да (смеется). Бросать и лезть на пятак. Но это идет установка от тренеров – топтать и забивать «мусорные» голы.

«У Квартальнова будет нервозная обстановка из-за приглашения Пелино в его штаб. Как говорится, человека поставили за спину»

– Давайте все же пройдемся по парам первого раунда плей-офф. На Востоке явно выделяется противостояние «Ак Барса» и «Авангарда». На кого поставите?

– Я бы отдал предпочтение «Ак Барсу», но игра может сложиться как угодно. Мне кажется, что потенциал у линии нападения казанцев тоньше и выше, чем у «Авангарда».

«Не считаю привлечение Майка Пелино в “Ак Барс” оправданным. И я не думаю, что Пелино может сделать что-то выдающееся для казанцев» Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

– Многие считают, что Хартли более кубковый тренер, чем Квартальнов. Этот момент на ходе серии не скажется?

– У Хартли, конечно, большой опыт. Но вряд ли это сыграет роль в нашей КХЛ. Я не видел какие-то запоминающиеся технико-тактические задумки от Хартли в плей-офф. Там все определяли личные данные игроков. В прошлом сезоне у омичей был Ковальчук, который сыграл большую роль в завоевании Кубка Гагарина. В этом сезоне замены ему не нашлось. А у «Ак Барса», я надеюсь, игроки потоньше сыграют в плей-офф, чем в гладком чемпионате. И должно сказаться усиление канадскими хоккеистами, которые сыграли на Олимпиаде достаточно неплохо.

– Как вы думаете, нынешний плей-офф – последний шанс Квартальнова в «Ак Барсе»?

– Не считаю, что должен обсуждать такие вещи. Все же я не генеральный менеджер «Ак Барса». И тем более я ведь не знаю, какие задачи стоят перед казанским клубом сегодня. Наверное, самые высокие, но всегда есть какие-то оговорки. Другой вопрос, что у Квартальнова будет нервозная обстановка из-за приглашения североамериканского специалиста в его штаб. Не считаю привлечение Майка Пелино в «Ак Барс» оправданным. Как говорится, человека поставили за спину. И я не думаю, что Пелино может сделать что-то выдающееся для казанцев. «Ак Барс» всегда был командой с российским лицом и советским, если хотите, хоккеем. Был по крайней мере.

«Все-таки кубковый опыт и выдающиеся финские мастера, олимпийские чемпионы – все это на стороне “Салавата”» Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

«Сибирь» не самый удачный жребий для Уфы»

– «Салават Юлаев» – очень атакующая команда. Вы согласны с мнением, что «Сибирь» – самый неудобный соперник на Востоке для Уфы?

– «Сибирь», безусловно, обладает характером и там есть неплохие исполнители. В начале сезона игроки не очень понимали требования Мартемьянова, но затем ситуация выровнялась, и новосибирцы набрали хороший ход. Так что могу согласиться, что «Сибирь» не самый удачный жребий для Уфы. Но все-таки кубковый опыт и выдающиеся финские мастера, олимпийские чемпионы – все это на стороне «Салавата».

– Перед стартом сезона наделало шума увольнение Никитина из ЦСКА. Сейчас он тренирует ярославский «Локомотив», и команды сыграют уже в первом раунде Кубка Гагарина. Напряженная для Никитина серия будет?

– Я не думаю, что это как-то скажется. Все-таки Никитин довольно спокойный специалист, далеко не холерик. А пара, конечно, интересная будет. От «Локомотива» давно ждут серьезных свершений.

«С одной стороны, серебро достаточно достойная медаль. И за этот комплект наград многие бьются в кровь и жилы» Фото: официальный сайт ФХР fhr.ru

«Мы привыкли видеть от сборной России другой хоккей»

– Про Олимпиаду тоже поговорим. Как оцениваете итоги выступления сборной России?

– Оценивать можно с двух позиций. С одной стороны, серебро достаточно достойная медаль. И за этот комплект наград многие бьются в кровь и жилы, что наши, в принципе, и сделали. А если говорить о содержании игры, то, конечно, очень много вопросов. Все-таки мы привыкли от нашей сборной видеть другой хоккей, в ином стиле. 1:0, 2:1 (я не беру голы в пустые ворота) – довольно слабые результаты в матчах с командами, которые не входят в топ-5.

Они говорят, что уровень хоккея в России на сегодняшний день падает. И не немножко, а серьезно, я бы сказал. Об этом надо говорить, но почему-то никто особо не задумывается. Конечно, в СМИ критики игры хоккейной сборной России хватает, но хотелось бы это слышать из уст людей, которые определяют пути развития хоккея в стране. Но я читаю выступления этих лиц, и у нас все счастливы и довольны. Мол, готовимся к следующей Олимпиаде. Только я не могу понять, а что рассчитываем показать на следующих Играх, если у нас и юниоры, и молодежка проигрывают. А ведь первая сборная в конечном счете будет комплектоваться из числа нынешней молодежи. Более того, считаю, если бы на Олимпиаду приехали энхаэловцы, то у нас было бы мало поводов для радости.

«Считаю, если бы на Олимпиаду приехали энхаэловцы, то у нас было бы мало поводов для радости» Фото: официальный сайт ФХР fhr.ru

– Так они приедут уже на чемпионат мира-2022…

– Я думаю, что многих результаты сборной России на чемпионате мира разочаруют. Они как раз усилят команды из топ-5. Да и группа на ЧМ, скажем так, у нас не самая ласковая. Опять попадаем на швейцарцев, Германию, Данию и Канаду. Там будет все очень интересно. И очень печально, что наш результат уже не зависит от того, что мы показываем – наш нынешний хоккей все знают и к нему привыкли. Все зависит от того, кого привезет наш соперник.

– Немного неожиданный вопрос для хоккейного эксперта, но все же он сейчас у всех на устах. Как оцениваете решение Владимира Путина признать ДНР и ЛНР?

– Ну почему неожиданный? Это вопрос наболевший, конечно. То, что там творится и что делают «нацики» с людьми совершенно беззащитными, это, конечно… Я считаю, что решение Путина совершенно справедливое. И может быть, даже немного с опозданием принято, все-таки очень много жертв среди гражданских лиц уже случилось в Донбассе. Как можно бить по школам, детским садам и инфраструктуре, которая обеспечивает людей водой, электричеством и газом в зимнее время года? Считаю такие действия украинских властей попросту неприемлемыми. Только на Украине не понимают, что им в ответ тоже могут прилететь такие же «подарки». Хорошо, что Президент России принял это решение, ведь на Донбассе могло «замеситься» все очень серьезно. И тогда разгребать бы пришлось еще больше.

Санкциями грозят? Да нам всю жизнь санкциями грозят. СССР все время под санкциями ходили, и ничего. Но русских людей нельзя просто так бросать. Поэтому нас не любят, поскольку мы не ложимся ни под кого. И пускай не любят. Еще Суворов говорил: если враг вас хвалит, значит, нехорошо что-то в царстве-государстве. А если ругает – значит, все в порядке (смеется).