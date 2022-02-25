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Ру Тат
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Спорт
25 февраля 2022  11:49
Артур Халилуллов

Официально: финский «Йокерит» отказался играть в плей-офф Кубка Гагарина

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«Йокерит» из Хельсинки вышел из состава участников плей-офф КХЛ в связи с ситуацией вокруг Украины. Финский хоккейный клуб официально уведомил о своем решении дирекцию КХЛ и не сыграет со «Спартаком» в первом раунде Кубка Гагарина.

Напомним, что первый раунд плей-офф КХЛ стартует 1 марта. Второго марта в соревнование вступит казанский «Ак Барс». Команда Квартальнова в серии до четырех побед сразится с омским «Авангардом». Первые матчи пройдут в Казани 2 и 4 марта.

Ранее спортивная редакция ИА «Татар-информ» опубликовала большое интервью бывшего наставника сборной России по хоккею Владимира Плющева об основных интригах стартующего плей-офф.

#плей-офф КХЛ #кубок гагарина #хоккей
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