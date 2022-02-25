Официально: финский «Йокерит» отказался играть в плей-офф Кубка Гагарина

«Йокерит» из Хельсинки вышел из состава участников плей-офф КХЛ в связи с ситуацией вокруг Украины. Финский хоккейный клуб официально уведомил о своем решении дирекцию КХЛ и не сыграет со «Спартаком» в первом раунде Кубка Гагарина.

Напомним, что первый раунд плей-офф КХЛ стартует 1 марта. Второго марта в соревнование вступит казанский «Ак Барс». Команда Квартальнова в серии до четырех побед сразится с омским «Авангардом». Первые матчи пройдут в Казани 2 и 4 марта.

Ранее спортивная редакция ИА «Татар-информ» опубликовала большое интервью бывшего наставника сборной России по хоккею Владимира Плющева об основных интригах стартующего плей-офф.