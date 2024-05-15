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Президент Ирана Раиси примет участие в саммите БРИКС в Казани
Президент Исламской Республики Иран Сейид Эбрахим Раиси примет участие в саммите БРИКС, который пройдет в Казани. Об этом заявил журналистам посол Ирана в РФ Казем Джалали на полях XV Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum 2024», передает ТАСС.
«Да, мы подтвердили, что обязательно [будет] иранский Президент — доктор Раиси. Его пригласили», — сообщил дипломат, отвечая на соответствующий вопрос.
«Мы прикладываем максимум усилий, чтобы он как Президент Исламской Республики Иран и новый член БРИКС принял участие в саммите в дружественной нам стране — Российской Федерации», — добавил Джалали.
Саммит БРИКС пройдет в столице Татарстана с 22 по 24 октября 2024 года. Ранее участие в мероприятии иранского лидера предполагалось, но точного подтверждения еще не было.
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