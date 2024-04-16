Посол Ирана рассчитывает, что Раиси примет участие в саммите БРИКС в Казани

Участие в саммите БРИКС в Казани включено в рабочую программу Президента Ирана Эбрахима Раиси. Об этом рассказал посол исламской республики в Москве Казем Джалали.

«Саммит глав БРИКС будет проводиться в октябре в Казани. Я думаю, что иранский президент примет участие, это уже включено в рабочую программу иранского президента», — цитирует посла ТАСС.

Джалали отметил, что иранская сторона активно участвует и присутствует на самом высоко уровне во всех мероприятиях в рамках БРИКС в России.

Саммит БРИКС пройдет в столице РТ с 22 по 24 октября 2024 года.