Президент Финляндии Александер Стубб заявил о допустимости использования Украиной западного оружия для ударов по российским территориям. Таким мнением он поделился во время беседы с японским агентством Kyodo.

«До тех пор пока [удары] будут осуществляться в рамках международного права, проблем нет», — добавил финский лидер.

По его словам, Запад передает Украине оружие для защиты, поэтому необходимо не «ограничивать его использование». Стубб подчеркнул, что миссией Запада в данной ситуации является поддержка Киева.

Ранее о праве Украины «на самооборону» и защиту «путем ведения боевых действий» уже заявлял глава Минобороны Швеции Пол Йонсон. Он подчеркнул, что ВСУ могут наносить удары по территории России в том числе шведским оружием.

Комментируя подобные заявления со стороны западных политиков, Президент России Владимир Путин напомнил о возможном создании зоны безопасности для защиты территорий РФ от атак со стороны Украины.