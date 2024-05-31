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Президент Финляндии допустил применение ВСУ западного оружия для ударов по РФ
Президент Финляндии Александер Стубб заявил о допустимости использования Украиной западного оружия для ударов по российским территориям. Таким мнением он поделился во время беседы с японским агентством Kyodo.
«До тех пор пока [удары] будут осуществляться в рамках международного права, проблем нет», — добавил финский лидер.
По его словам, Запад передает Украине оружие для защиты, поэтому необходимо не «ограничивать его использование». Стубб подчеркнул, что миссией Запада в данной ситуации является поддержка Киева.
Ранее о праве Украины «на самооборону» и защиту «путем ведения боевых действий» уже заявлял глава Минобороны Швеции Пол Йонсон. Он подчеркнул, что ВСУ могут наносить удары по территории России в том числе шведским оружием.
Комментируя подобные заявления со стороны западных политиков, Президент России Владимир Путин напомнил о возможном создании зоны безопасности для защиты территорий РФ от атак со стороны Украины.
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