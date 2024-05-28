Путин: Россия внимательно следит за заявлениями об ударах по ее территории

Россия внимательно наблюдает за заявлениями западных политиков об ударах вглубь ее территории. Об этом Президент Владимир Путин сказал на пресс-подходе по итогам визита в Узбекистан, передает РИА Новости.

Ранее латвийский лидер Эдгарс Ринкевичс заявил, что он не видит причин препятствовать Украине в вопросе наносить удары по российской территории западным оружием.

Путин отметил, что представители стран Североатлантического альянса, особенно те, что расположены в Европе, «должны отдавать себе отчет, с чем они играют».

«Они должны помнить, что это, как правило, государство с небольшой территорией, с очень плотным населением, — продолжил Путин. — Этот фактор они должны иметь в виду, прежде чем наносить удары вглубь российской территории».

Президент напомнил, что полгода назад публично говорил о создании зоны безопасности при условии, если ВСУ будут наносить удары по жилым кварталам.

«Мы к этому и перешли», — добавил Путин.

Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.