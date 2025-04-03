«Президент» едет на фронт: Раис Нафиков из Лениногорска доставляет помощь на СВО

Раиса Нафикова из Лениногорска его товарищи в шутку называют «Президентом», сравнивая с руководителем Татарстана. Но, в отличие от Рустама Минниханова, «Президент» не управляет регионом, а доставляет гуманитарную помощь на передовую.

Раис Нафиков узнал, что его тетя Эльмира Уламасова возглавила волонтерскую группу «С любовью и молитвами», случайно – увидел новость об этом в ее статусе в мессенджере. «Эльмира-апа приглашала добровольцев плести маскировочные сети», – вспоминает он.

Тогда шел 2022 год. Началась специальная военная операция, и волонтерское движение в республике набирало обороты. И сегодня в штабе кипит работа: идет 61-я погрузка гуманитарного груза в минивэн, за рулем которого в третий раз на передовую отправится Раис Нафиков.

Работа начинается с молитвы, затем добровольцы выстраиваются в цепочку и передают друг другу коробки с грузом. «Сначала воду! Теперь консервы! Узкую коробку с трусами и носками!» – командует Эльмира Уламасова, руководя процессом.

Аккуратно, словно в «Тетрисе», коробки заполняют машину. В считаные минуты микроавтобус доверху загружен гуманитарной помощью. Более тонны груза отправляется сначала в Волгоград, затем – на передовую. Свободного места не осталось даже для запасных колес – в дороге их пришлось менять под весом груза.

Раис Нафиков родился 11 сентября 1987 года в деревне Каркали Лениногорского района. С детства он проявлял аналитический склад ума, был педантичным, дисциплинированным и целеустремленным. После школы он получил профессию автослесаря и автомеханика в Лениногорском политехническом колледже.

Срочная служба в ракетных войсках и артиллерии в Сызрани, где он работал дежурным контрольно-пропускного пункта, приучила его к строгой дисциплине, ответственности и быстрому принятию решений. Долг перед Родиной стал для него не просто словами, а смыслом жизни. Вернувшись из армии, он получил два высших образования и работал на крупных предприятиях.

Сегодня Раис работает водителем в 15-й пожарной части МЧС в Альметьевске. Скорость, экстрим, запах бензина – его стихия. В свободное время он состоит в судейской коллегии «AlmetRacingClub» и организует автогонки. «Наш «Президент» пришел!» – радостно встречают его друзья по клубу.

С автогонками он впервые столкнулся в 2020 году, участвуя в соревнованиях на «Запорожцах». А уже в 2023 году занял первое место в гонках в Альметьевске.

Его поддерживает жена Раиля, которая не только разделяет его увлечения, но и сама работает судьей соревнований. Они познакомились в санатории «Бакирово» – любовь с первого взгляда превратилась в крепкий союз.

В сентябре 2024 года Раис узнал, что их друг по автоклубу, Андрей с позывным Дрон после отпуска возвращается на передовую. Раис предложил подвезти его на своей машине.

Андрей служит контрактником в зоне СВО с июля 2022 года. Волновалась и переживала за мужа и Раиля, поэтому поехала вместе с ним. Так состоялась их первая поездка на фронт.

В декабре прошлого года Раис с другом Маратом вновь отправился на передовую с гуманитарным грузом. «Опыт приходит со временем, дорогу знаем, ГАИ не тормозит – у нас на стекле эмблема «Гуманитарная помощь Татарстана». А еще помогла грязь: моя белая машина стала неузнаваемой – отличная маскировка», – рассказывает Раис.

Его друг Марат, несмотря на перелом ноги и аппарат Илизарова, продолжает сопровождать товарища и помогает за рулем. «Будем возить «гуманитарку», пока это нужно!» – говорит Раис.

Бойцы особенно нуждаются в воде. В прошлый раз привезли 200 литров, теперь – 500. «Полтора литра воды там стоят больше 300 рублей! А ведь ее нужно не только пить, но и готовить еду. Вода – на вес золота», – объясняет он.

Также бойцы просят консервы и влажные гипоаллергенные салфетки. Штаб «С любовью и молитвами» ждет помощи по адресу: город Лениногорск, улица Промышленная, 9.

В день поездки у Раиса была смена в пожарной части, но руководство вошло в положение.

«Вячеслав Брагин и коллеги всегда поддерживают меня. Они и сами помогают финансово, чтобы закупать нужное для военных. Всем огромное спасибо!» – говорит он.

«За время работы мы отправили бойцам 56 маскировочных сетей от наших волонтеров и 27 сетей от мастериц из района. Наши мастерицы испекли пироги, сделали чак-чак и татарскую лапшу. На собранные средства закупили антибиотики, обезболивающее, кровоостанавливающие препараты и шприцы. Огромное спасибо Ляйсан из санатория «Бакирово» за предоставленную воду, а также волонтеру Рамиле из Казани, которая передала 20 тысяч рублей на лекарства и 15 коробок тушенки и каш. Добро объединяет!» – говорит руководитель группы «С любовью и молитвами» Эльмира Уламасова.

Ранее в своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку СВО.

«Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», – отметил руководитель республики.

Позднее Раис Татарстана рассказал о поддержке участников спецоперации и на встрече с Президентом России Владимиром Путиным в Московском Кремле.

«Очень большая работа по гуманитарной помощи. В каждый город, в каждый муниципалитет выезжаем, работаем. Население активно работает по сбору и наши компании: 4389 тонн сформировано и направлено», – заметил он.

Материал подготовлен при участии Ильмиры Гареевой.