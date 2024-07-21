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Политика 21 июля 2024 08:31

Посол Бразилии рассказал о кандидатах в члены БРИКС — вопрос обсудят в Казани

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На саммите БРИКС в Казани планируется обсуждение кандидатов в новые члены объединения. Так, среди них есть страны Латинской Америки, в том числе Колумбия, которую выдвинула Бразилия. Об этом ТАСС рассказал бразильский посол в России Родриго де Лима Баэна Соарес.

По его словам, эта страна может стать полноценным членом БРИКС. Вопрос уже поднимался членами объединения, однако пока сложно прогнозировать, какое государство присоединится.

«Есть целый ряд кандидатов, в том числе из Латинской Америки, — заметил посол. — Думаю, саммит БРИКС в Казани будет отличной возможностью для них обсудить этот вопрос».

Напомним, что саммит глав государств — членов БРИКС состоится в столице Татарстана 22-24 октября текущего года.

#брикс #Бразилия #саммит
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